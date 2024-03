La Diputació col·laborarà en el projecte de millora de la xarxa d'aigua potable en tots els municipis de la Safor

La Diputació de València serà part de la solució al problema de l'aigua potable a la comarca de la Safor. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, i el diputat del Cicle Integral de l'Aigua, Paco Comes, han assistit este dimecres a la trobada convocada per la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor (FAES), en la qual s'han abordat projectes com la interconnexió en alta dels 31 municipis de la comarca o la construcció d'una planta desnitrificadora com la que tenen Gandia i Xeraco.

La vicepresidenta Enguix ha destacat que “estem en la legislatura de l'aigua, com ja vam dir en la presentació del Pla Obert, perquè tant el president Mompó com la resta de responsables d'este govern tenim molt clara la importància d'este bé de primera necessitat perquè els nostres pobles siguen més habitables”. Per això, “és evident que estarem al costat dels ajuntaments i les mancomunitats per a millorar les xarxes de proveïment i per a col·laborar en qualsevol actuació que resolga problemes de subministrament, com estem fent per exemple a Palma de Gandia”.

Enguix ha insistit que “la millor manera d'apostar per una cosa és incloure-la com a incentiu en els plans d'inversions, com hem fet en el Pla Obert amb l'aigua, subvencionant al cent per cent les actuacions de millora de les instal·lacions i la seua eficiència, al mateix temps que els municipis de més de 1.500 habitants han de destinar almenys un 10% dels diners que reben de la Diputació a estes obres hídriques de primera necessitat”.

El que proposen els empresaris de la Safor és prendre com a base la xarxa comarcal d'aigua potable que gestiona la mancomunitat i que oferix subministrament a 13 municipis i estendre-la a les 31 localitats de la comarca. Egevasa, l'empresa pública dependent de la Diputació, estudiarà la viabilitat d'un projecte que, en opinió de Natàlia Enguix, “no sols incidix en la governança de l'aigua que volem reforçar, sinó que constituïx un clar exemple de solidaritat hídrica per a afavorir que tots els pobles de la Safor tinguen accés als mateixos depòsits i es garantisquen un bé imprescindible com és l'aigua”.

Planta desnitrificadora

En la reunió, el president de la Mancomunitat de la Safor, Voro Femenía, ha demanat ajuda a la Diputació per a la construcció d'una nova planta desnitrificadora a la comarca, que se sumaria a les que ja operen a Gandia i Xeraco “per a evitar problemes en el futur amb els nitrats i herbicides que poden afectar la qualitat de l'aigua”. En este sentit, la vicepresidenta Enguix ha instat els responsables de la mancomunitat a portar avant el projecte amb la partida corresponent del Pla Obert, que en este cas supera el milió d'euros.

Per part seua, el diputat del Cicle Integral de l'Aigua, Paco Comes, ha assegurat que la Diputació “està al servei dels ajuntaments en qualsevol necessitat que puga sorgir-los, i per descomptat en un assumpte de vital importància com és l'aigua”. Comes ha posat com a exemple el cas de Palma de Gandia, “un municipi que està tenint problemes amb el subministrament i al qual hem ajudat a posar en marxa els tràmits administratius per a executar com més prompte millor l'obra de connexió del seu depòsit amb el de la mancomunitat a Vilallonga, també amb la disponibilitat de fons provincials”.

El diputat Paco Comes ha recordat que la corporació ha presentat la seua sol·licitud a la segona convocatòria del Projecte Estratègic de Digitalització del Cicle de l'Aigua, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l'objectiu la digitalitzar i millorar l'eficiència del servei en els municipis de la província que realitzen gestió directa del mateix o a través de l'empresa Egevasa, amb especial incidència en els pobles de l'interior.

En la reunió han participat, a més dels responsables de la Diputació de València, el president de FAES, Juan Pablo Tur, i el vicepresident, Ramón Soler; els vicepresidents de la mancomunitat de la Safor Jordi Puig i Borja Gironés, que han acompanyat a Voro Femenía; el gerent d’Egevasa, Juan Ángel Conca; i representants d'algunes de les empreses que formen part de FAES.