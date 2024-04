La Diputació d'Alacant destinarà 300.000 euros a millorar masses forestals municipals per a preservar l'entorn i previndre incendis

El ple de la Diputació d'Alacant ha aprovat per unanimitat la convocatòria de subvencions per als ajuntaments de la província destinades a obres de millora en masses forestals municipals, unes ajudes que aconsegueixen els 300.000 euros i que persegueixen preservar l'entorn natural, afavorir paisatges forestals de qualitat i previndre incendis forestals.

La silvicultura per a la millora de l'estructura i qualitat del bosc, amb un control fitosanitari de la massa forestal, la retirada d'arbres morts, la protecció enfront d'incendis o la plantació i sembra d'espècies vegetals que aporten aliment a la fauna i diversitat a la comunitat vegetal enfront del canvi climàtic són algunes de les principals actuacions que se sufragaran. Així mateix, també es podran subvencionar actuacions complementàries per a afavorir el control de l'erosió, la infiltració d'aigua, la millora de trams de pistes forestals i senderes consolidades o la recuperació de bancals agrícoles per a la prevenció d'incendis forestals.

La diputada de Medi Ambient, Magdalena Martínez, ha destacat que des de la Diputació d'Alacant “portem anys treballant en la protecció del patrimoni natural de la província i en la millora de les muntanyes municipals, buscant la seua sostenibilitat i salut. Gràcies a aquesta nova línia d'ajudes contribuirem a tindre paisatges forestals de qualitat, muntanyes arbrades resilients al canvi climàtic i menys vulnerables als incendis forestals i ecosistemes de qualitat, rics i diversos en vegetació i fauna”.

Els projectes, amb un pressupost màxim de 60.000 euros, seran executats per la pròpia Diputació a petició dels ajuntaments, que disposaran d'un termini de 30 dies naturals des de la publicació de les bases en el BOP per a la presentació d'instàncies. En els criteris de valoració de les sol·licituds es tindrà en compte que es tracte de muntanyes amb un alt interés paisatgístic, pinedes amb l'arbratge fossilitzat i amb alt risc d'incendis, alzinars degradats en muntanya mitjana i baixa o muntanyes sensibles al canvi climàtic i a plagues en època de sequera.