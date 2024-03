La Diputació d'Alacant elabora el Pla Especial de la Torre d'Almudaina per a protegir el monument i el seu entorn

La Diputació d'Alacant ha elaborat un Pla Especial de Protecció de la Torre de l'Almudaina, situada a la comarca del Comtat, per a preservar l'històric enclavament de gran valor arqueològic.

La diputada d'Arquitectura, Carmen Sellés, s'ha reunit aquest matí amb l'alcalde d'Almudaina, Pau Navarro, per a fer-li lliurament del document que estableix les normes de protecció d'aquest monument, emparat per la Llei de Patrimoni Històric. La Torre d'origen islàmic va ser inscrita en el Registre General de Béns d'Interés Cultural fa més d'una dècada i la rehabilitació, a càrrec de la Diputació, es va dur a terme entre els anys 2006 i 2009.

Sellés ha mostrat la seua satisfacció davant aquest nou pla, elaborat per l'Àrea d'Arquitectura de la institució provincial, “que delimita els voltants de la construcció regulant amb detall els requisits al fet que han de subjectar-se els actes d'edificació, ús del sòl i les activitats que afecten l'immoble i al seu entorn de protecció.” Així mateix, la diputada ha recordat l'important valor històric i patrimonial d'aquest llegat que “contribueix a dinamitzar l'activitat cultural a la comarca mostrant la seua riquesa històrica i paisatgística”.

La Torre Almohade d'Almudaina es va obrir al públic per primera vegada el 14 d'agost de 2009 per a introduir al visitant en el coneixement i gaudi de la seua arquitectura i de la seua història. L'enclavament formava part del recinte fortificat de la xicoteta alqueria existent, coneguda com ‘al-Mudayyina’ i origen de l'actual nom de la població.

Situat a l'interior de la província, a 587 metres sobre el nivell de la mar i amb una mica més d'un centenar d'habitants, Almudaina és un poble agrícola la història del qual està lligada a aquesta torre islàmica almohade erigida en un moment indeterminat de la primera meitat del segle XIII, per a defensar la seua xicoteta alqueria a les portes de la conquesta cristiana.