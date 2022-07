La Diputació inicia la restauració ambiental de l’antic abocador de Guadassuar

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha iniciat les obres per a la restauració ambiental i l’adequació per a l’ús públic d’una zona ocupada per l’antic abocador de Guadassuar,clausurat en maig de 1998 i annex al complex de valorització de residus domèstics del municipi de la Ribera Alta. Els treballs, adjudicats a l’empresa de Transformació Agrària S.A., TRAGSA, compten amb un

pressupost d’execució de 598.365 euros.

Este antic abocador de residus no perillosos presentava, en els seus inicis, un forat a causa de l’activitat extractiva de matèries primeres per a la construcció, el qual es va anar omplint d’aigua procedent de la infiltració del reg dels camps dels voltants. Esta làmina d’aigua ocupa una superfície d’1,22 hectàrees i un volum aproximat de 100.000 m³.Ja que el seu buidatge no és possible, la solució proposada per al seu tractament és un filtre verd.

Els filtres verds es poden definir com a sistemes passius de depuració, constituïts per llacunes o canals poc profunds, amb plantes pròpies de zones humides, anomenades macròfites, en els processos de les quals la descontaminació s’executa simultàniament per components físics, químics i biològics. Les plantes aquàtiques contribuïxen a l’acció depuradora assimilant els nutrients i aportant oxigen.

Es tracta d’un sistema de depuració senzill que, en general, no requerix energia externa per a funcionar, ja que l’aigua es mou per gravetat, i els processos com el de ventilació es produïxen mitjançant l’intercanvi gasós de les macròfites. En estos sistemes l’aigua entra per un extrem de la cel·la, circula a través del llit de graves que suporten a les plantes i ix depurada per l’altre extrem. En els buits existents entre les graves es desenvolupen poblacions bacterianes que realitzen l’acció transformadora de la matèria orgànica.

Tal com explica la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, “amb estos sistemes es creen nous espais que imiten als aiguamolls naturals i servixen de protecció per a espècies animals i vegetals. Són sistemes que requerixen un manteniment baix i, des del punt de vista ambiental, són capaços de depurar les aigües millorant el paisatge, objectiu que es pretén assolir amb esta actuació”.

Per al president del Consorci Ribera i Valldigna, Voro Montañana, el projecte suposa “unes obres esperades des de fa molts anys que, juntament amb el complex de valorització de residus que ja és una planta de referència a nivell estatal, permetrà comptar amb un espai que serà un exemple de recuperació ambiental i paisatgística d'una zona degradada. D'esta manera, un antic abocador es convertirà en àrea verda per a la ciutadania”.