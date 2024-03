La Diputació invertirà 33 milions per a desdoblegar la CV-405 al seu pas per Montserrat i Torrent

La Diputació de València ha finalitzat ja la redacció del projecte bàsic de desdoblament de la carretera CV-405al seu pas per Montserrat i Torrent, el qual serà publicat en els pròxims dies en el BOP per a la seua informació pública, mentres que la Generalitat Valenciana portarà a terme la seua avaluació ambiental.

Reme Mazzolari, diputada de Carreteres i vicepresidenta segona de la institució provincial, indica que “amb una inversió de 33,5 milions d'euros, estem parlant d'una de les actuacions més rellevants de la Diputació en matèria de mobilitat, ja que esta via presenta una taxa d'accidentalitat a la qual cal donar una resposta eficaç”.

En este sentit, Mazzolari explica que “l'àrea de Carreteres treballa en este projecte des de fa anys, de manera consensuada amb els ajuntaments de la zona”. En esta línia, la diputada ha mantingut en els últims dies reunions de treball amb l'alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, i el 3r tinent d'alcalde de Torrent, José Francisco Gozalvo, als qui ha traslladat “el compromís de donar absoluta prioritat a esta actuació perquè els terminis legals per a executar-lo es duguen a terme en el menor temps possible, dins del que permet la llei”.

El condicionament de la carretera CV-405, entre el By Pass i Venta Cabrera, suposa una inversió de 33,5 milions d'euros per part de la Diputació de València. Les actuacions que arreplega el projecte bàsic que ara es publica permetran millorar la capacitat de la via, per a això s'ha previst el desdoblament del traçat, adoptant una secció transversal amb calçades separades i dos carrils de circulació per sentit.

Així mateix, el projecte dona resposta al problema de sinistralitat dels accessos a urbanitzacions de la zona, mitjançant la construcció de quatre rotondes i l'execució de diverses vies de servici paral·leles al traçat principal de la via per a facilitar l'accés a les propietats confrontants.

També està prevista la instal·lació de vorals de 2 metres d'amplària, donada l'afluència de ciclistes de caràcter esportiu que transiten habitualment per la zona, i que conviuen amb el trànsit motoritzat.

Característiques de l'actuació

L'actuació de la Diputació de València transformarà una calçada única de 7 metres i de doble sentit de circulació, en una infraestructura desdoblegada amb calçades separades i dos carrils per sentit, quedant una plataforma de 23 metres d'amplària total.

Per a cada sentit de circulació la plataforma es distribuïx en calçada de 7 metres d'amplària i dos carrils de circulació, vorals laterals d'un metre d'amplària en el marge esquerre i dos en el marge dret, pel qual circularà el trànsit ciclista de carretera, així com bermes exteriors.

La carretera, dissenyada per a una velocitat de 80 km/h, comptarà amb interseccions giratòries tipus rotondes que facilitaran d'una banda l'accés des del traçat de la carretera CV-405 a les urbanitzacions existents a l'entorn de la carretera, i d'altra banda permetran ordenar l'accessibilitat cap als diferents camins rurals i parcel·les agrícoles confrontants al traçat. Al mateix temps, estes interseccions contribuiran a la moderació de la velocitat de circulació.