La Diputació de València assistix a Fitur 2022 mostrant suport a municipis, empreses i professionals del sector

La Diputació de València i la seua marca València Turisme participaran en una nova edició de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, que se celebrarà del 19 al 23 de gener, brindant el suport a municipis, empreses i professionals del sector turístic de la província, i llançant un reclam directe a gaudir del nostre territori mitjançant l'eslògan ¿Vienes? que protagonitza la seua nova campanya promocional.

“Tornem amb ganes a Fitur perquè, amb la pandèmia que vivim, hem aprés que el turisme és una de les millors vacunes contra els efectes emocionals d'esta situació. Retrobar-nos amb la terra, socialitzar, (re)descobrir-nos, integrar-nos en el territori, en definitiva, viure la vida amb intensitat, són elements que contribuixen a la recuperació emocional tan necessària per a la reactivació d'un sector clau en la nostra economia”, ha explicat el diputat de Turisme, Jordi Mayor.

“A la província de València podem oferir tots eixos elements juntament amb una àmplia i variada oferta d'experiències turístiques, i volem mostrar-ho al món en esta cita internacional”, ha destacat.

El diputat ha agregat que “durant les dos últimes temporades turístiques altes, València ha sabut combatre amb efectivitat els desastrosos efectes econòmics que el turisme ha patit. En molts destins ja comencem a reprendre els nivells de visitants prepandèmia, i hem d'aprofitar esdeveniments tan rellevants com Fitur per a millorar la nostra promoció, saber atraure l'atenció del turista i preparar el futur d'un dels puntals de la nostra economia”.

Una província en 205 metres quadrats

València Turisme serà present al certamen turístic internacional, que se celebrarà al Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, amb un estand de 205 metres quadrats al Pavelló 7 de la fira. Al mateix tindran una presència destacada els municipis de Gandia, Cullera, Oliva, Sagunt i Canet d'en Berenguer, ja que són els municipis de la província de major referència en el mercat emissor nacional per la seua capacitat d'allotjament i oferta turística.

La corporació participarà també als espais Fitur LGTB+ i Fitur Screen, este últim dedicat a la promoció del territori com a escenari de possibles rodatges entre els agents de la indústria cinematogràfica i un públic més segmentat, a través de Film València.

A més, les localitats de Requena, Utiel, Riba-roja de Túria, la Vall d'Albaida, Sueca, Xeraco, Alboraia i Tavernes de la Valldigna disposaran d'espai en l'estand de València Turisme per a celebrar reunions professionals, mentre que Algemesí, Paterna i Tierra Bobal comptaran amb una àrea promocional dirigida al públic general durant el cap de setmana.

D'altra banda, en esta edició i de manera extraordinària, s'ha habilitat en la zona central de l'estand un espai expositiu per a les dos ciutats de la província qualificades com a creatives per la UNESCO, Llíria (música) i Manises (artesania i arts populars).

Xàtiva, Ontinyent, la Canal de Navarrés, Cheste, el Carraixet, Catadau, Alzira, el Perelló i Alfafar participaran en la fira mitjançant la realització d'alguna activitat com presentacions, demostracions gastronòmiques o tastos.

Així mateix, l'estand de la Diputació de València disposarà d'un aparador i una pantalla tàctil amb informació general de la província, i tres aparadors específics de turisme gastronòmic, cultural i de naturalesa.

La distribució de tota la zona expositiva provincial estarà marcada per les restriccions i mesures de seguretat que requerix l'actual situació sanitària, amb senyalització d'accessos i eixides, i mobilitat limitada.

Presentacions de productes i destins

València Turisme ha organitzat un total de 22 presentacions professionals en Fitur 2022. Totes elles tindran lloc a les sales de premsa i la plaça central de l'estand de la Comunitat Valenciana entre els dies 19 i 21 de gener, en els quals els diferents destins donaran a conéixer les seues propostes turístiques relacionades amb zones naturals i rutes, activitats locals i culturals, la gastronomia local o projectes turístics futurs, entre altres.

Amb estes presentacions es busca dinamitzar, promocionar i donar a conéixer l'oferta turística de la província, en col·laboració amb els municipis.

Durant la setmana de celebració de Fitur també es realitzaran una gran varietat de demostracions gastronòmiques o showcookings, on les localitats podran acostar la seua riquesa culinària i el més destacat de la seua gastronomia local al públic assistent.

A més, València Turisme col·labora amb empreses especialitzades en la creació i comercialització de productes turístics en l'estand de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de recolzar els empresaris del sector a la província.

Novetats editorials en Fitur

València Turisme portarà a Fitur també enguany el Catàleg de productes turístics 2022, que compta amb vora 100 propostes dirigides a diferents segments turístics com el turisme cultural, gastronòmic i actiu.

D'altra banda, en la fira es presentarà la guia Cicloturisme a València, elaborada per José Manuel Almerich per a València Turisme. Es tracta d'una completa publicació de més de 200 pàgines amb els principals itineraris per a fer turisme amb bicicleta, amb recomanacions i suggeriments per als usuaris.

A més, s'han reeditat els catàlegs de Film València per a promoure els rodatges audiovisuals a la província, i de Turisme LGBT+ en territori valencià.

La Diputació de València presentarà el contingut dels seus nous projectes turístics per a 2022 dimecres 19 de gener, a les 17 hores, en la plaça central de l'estand de la Comunitat Valenciana.