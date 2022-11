La Diputació de València constata el deficient transport públic a les comarques de l'interior i la dependència del cotxe privat

La Diputació de València ha presentat a Villar del Arzobispo les conclusions dels estudis de mobilitat rural encarregats per la corporació provincial per a analitzar els hàbits i necessitats de desplaçament a les comarques dels Serrans, el Racó d'Ademús, la Canal de Navarrés i la Vall d'Aiora-Cofrents, així com els resultats específics de la comarca dels Serrans.

La jornada, organitzada per l'àrea de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació de la Diputació de València, ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de València, la Mancomunidad de La Serranía, l'Ajuntament de Villar i la Caja Rural de Villar. L'acte ha comptat amb la presència del diputat de l'àrea, Ramiro Rivera, i de la presidenta de la Mancomunidad, Consuelo Alfonso,

Els estudis, duts a terme per l'equip tècnic de la unitat de desenvolupament rural de la Universitat de València, han posat de manifest l'elevada dependència del vehicule privat per als desplaçaments de les persones residents en estes comarques, així com l'ampli marge de millora dels serveis de transport públic existent, que compten entre els seus usuaris més habituals col·lectius amb menys persones amb permís de conduir, com és el cas d'estudiants, gent gran o dones.

En este sentit, Ramiro Rivera ha destacat que “estes actuacions de la Diputació, al costat del projecte pilot d'anàlisi de patrons de desplaçament amb sensors de detecció anonimitzada de telèfons mòbils en el marc de la iniciativa Smart City Connecta València, ens aporten informació de primera mà sobre necessitats de transport, la qual cosa servirà per a poder millorar la situació del transport rural”.