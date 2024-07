La Diputació de València destina 600.000 euros a millorar una vintena de casernes de la Guàrdia Civil

La Diputació de València, la Delegació del Govern i els ajuntaments dels municipis beneficiats, han firmat este matí un conveni per a la reforma i conservació de 21 casernes de la Guàrdia Civil. Concretament són els d'Ademús, Albaida, Aldaia, Canals, Castelló de Rugat, Cortes de Pallàs, Cullera, Xiva, Énguera, Gandia, Xeresa, Llíria, Massamagrell, Oliva, l'Olleria, Paiporta, Puçol, Sagunt, Sueca, Utiel i Vilallonga.

El conveni fa realitat una col·laboració entre administracions després que des de 2021 hi haguera una partida de 300.000 euros assignada per a esta comesa, però no s'haguera trobat la fórmula per a dur-lo a terme. Ara, gràcies a este protocol, serà possible executar els 600.000 euros que el pressupost de la Diputació per a 2024 té previst per a millorar les casernes de la Benemèrita.

En este sentit, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat este protocol com a “exemple de la voluntat política”. “Una vegada més la Diputació demostra que és l'ajuntament d'ajuntaments, i més enllà de les nostres competències, fa tot el que és a les nostres mans per a millorar els nostres pobles. Continuem treballant, per tant, per a fer avançar en els nostres municipis i vertebrar la província”, ha assegurat.

En la mateixa línia, ha desfés Mompó, “en este conveni, complim amb el doble objectiu de garantir els mateixos servicis per a tots els valencians i valencianes, i de lluitar contra la despoblació, al mateix temps que millorem la seua seguretat i afavorim unes condicions de treball dignes per als guàrdies civils”.

De la mateixa manera, la vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, ha explicat que “amb este protocol tractem d'aprofundir la col·laboració entre les administracions provincial i estatal”. “Volem portar avant un projecte, que comptarà amb la inestimable ajuda dels ajuntaments, que són els qui duran a terme les actuacions”, ha explicat, al mateix temps que subratllat “la voluntat que este acord s'allargue en els anys, que siga l'inici d'una fructífera col·laboració, de manera que siguem capaços d'actualitzar en els pròxims anys totes les casernes de les comarques valencianes”.

Per la seua part la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha recalcat “l'esforç que requerix arribar a acords; necessitem exemples com el de hui”. Per això, ha assenyalat, “és molt important posar en valor a la Diputació de València”. “Tots tenim una responsabilitat més enllà del partidisme, la seguretat és cosa de tots”, ha asseverat Bernabé, qui a més ha aplaudit “el treball dels 3.500 efectius de la Guàrdia Civil de la província de València”.

A l'acte també ha assistit el Coronel Interí de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, José Celdrán, així com diferents alcaldes dels municipis beneficiats.