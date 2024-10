La Diputació de València estudia l'expansió de fibra òptica a través de la xarxa provincial de carreteres

La diputada provincial de Carreteres, Reme Mazzolari, ha anunciat durant el Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local que se celebra a Barcelona, que la Diputació de València està “estudiant la possibilitat que la xarxa provincial de Carreteres puga ser el canal pel qual la fibra òptica arribe a municipis amb problemes de connectivitat”.

“Això podria suposar -ha especificat Mazzolari- un extraordinari avanç per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, especialment la dels municipis d'interior, que és on és més greu el problema de la despoblació”, i recorda que “les noves tendències de mobilitat indiquen que una bona connectivitat pot ser l'element tractor per a generar fluxos de població des de les grans ciutats als xicotets municipis”.

La trobada, organitzada per la Asociación Española de la Carretera i la Diputació de Barcelona, ha servit d'escenari també per a la presentació del ‘Manifest per la rellevància de la xarxa Local de Carreteres’ desenrotllat pel Fòrum de Gestors de Carreteres de Diputacions Provincials, Capítols i Consells, el qual oferix una visió detallada del paper de les carreteres provincials en el conjunt de la mobilitat al nostre país.

Reme Mazzolari, també vicepresidenta segona de la Diputació de València, ha subscrit este manifest, amb els diputats provincials i insulars al càrrec dels quals està la gestió viària de les províncies de Barcelona, Badajoz, Girona, Gran Canària i Tarragona.

Mazzolari destaca que “este document permet unir forces amb altres diputacions perquè des de la Unió Europea s'assignen fons per a millorar les carreteres provincials i continuar avançant en la transformació digital de la gestió de la xarxa”.

En este sentit, la diputada ha posat en valor “la ferramenta interna desenrotllada per l'àrea de Carreteres de la Diputació de València en la qual el personal tècnic dels diferents servicis bolca la seua activitat, facilitant així la presa de decisions perquè podem conéixer la situació real de les vies de comunicació en temps real amb gran nivell de detall”.

“Tot això -conclou Reme Mazzolari- amb la seguretat com a gran eix d'acció sobre el qual gire la gestió de les Carreteres, com a servici públic essencial que són”.

Participació tècnica en la jornada

El Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, que se celebra entre els dies 16 i 18 d'octubre en El Paranimf de l'Escola Industrial de Barcelona, compta també amb la participació de responsables tècnics de l'àrea de Carreteres de la Dipùtació de València.

Així, el seu director, Javier Piedra, participarà en la taula de debat ‘Noves respostes a nous reptes’, on abordarà les claus de l'estratègia de gestió a futur de la xarxa provincial; i Pablo de Tarso Boix, Cap del Servici de Construcció i Control de Qualitat, explicarà les accions que està duent a terme la Diputació quant a descarbonització de carreteres.

Ja durant la jornada de clausura de la trobada, el responsable de Conservació i Explotació, Alfredo Muñoz, debatrà amb tècnics de la Diputació de Barcelona, la Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura i la Generalitat de Catalunya sobre les possibilitats que oferix el Building Information Modeling (BIM), una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d'un projecte de construcció.