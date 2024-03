La Diputació de València millora la carretera CV-395 en el terme de Villar del Arzobispo

L'àrea de Carreteres de la Diputació de València ha començat ja les obres de millora de la carretera CV-395 en el tram comprés des del punt quilomètric 50,2 al 47,4, entre les glorietes d'enllaç amb la CV-35 i d’intersecció amb la CV-345.

En total, el tram afectat té una longitud de 2,8 quilòmetres i un traçat en línia recta, i presenta una deficiència del ferm en el carril esquerre de la carretera, sentit cap a la CV-35, amb roderes de diferents graus acompanyades de clivelles estructurals, així com la presència d'enfonsaments localitzats i despreniments.

“Es tracta -afirma la diputada de Carreteres, Reme Mazzolari- d'una actuació destinada a incrementar la seguretat de la via, ja que un ferm irregular suposa un perill potencial per als vehicles” i ha avançat que “si no hi ha cap contratemps, la via s'obrirà al públic el dia 4 d'abril, una vegada finalitzada l'obra”.

Per a la reparació, el ferm es reciclarà in situ amb ciment, executant posteriorment un reforç sobre la totalitat de la plataforma. Esta tècnica permet la reutilització de tots els materials, reduint el consum de matèries primeres i el transport, i en conseqüència, reduint sensiblement l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. S'estima que esta intervenció ha permés una reducció pròxima a 100 tn de CO2 equivalent respecte de les tècniques de construcció convencionals, la qual cosa suposa una disminució del 25% de les emissions generades.

En este sentit, Mazzolari, també vicepresidenta de la Diputació, afirma que “d'esta manera, l'actuació és molt més sostenible que les clàssiques que consistixen a substituir els materials deteriorats, i té les mateixes garanties de seguretat” i avança que “el propòsit és replicar esta tècnica en aquelles intervencions que ho permeten, per a rebaixar l'impacte ambiental de les obres de manteniment de la xarxa provincial”.

En la mateixa línia, està previst l'ús de ciment puzolànic de baixes emissions en el reciclatge del ferm, el procés de fabricació del qual requerix una temperatura inferior al ciment convencional, reduint també en este procés la petjada de carboni.