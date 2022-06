Elda i Elx defensen un major reconeixement social i emocional del calçat

El sector del calçat, que té el seu centre neuràlgic a les comarques del Vinalopó amb Elda i Elx com a capitals, mereix un major reconeixement i dignificació per part de les Corts i de la resta d'institucions valencianes per ser una indústria resilient, d'avantguarda i d'èxit, i que ha sigut essencial en el desenvolupament econòmic, social i emocional d'una part de la Comunitat Valenciana.

Així ho han exposat els alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, i d'Elx, Carlos González, en l'última sessió de la comissió especial de les Corts Valencianes d'estudi sobre el futur del sector del calçat que s'ha celebrat en el Museu del Calçat d'Elda, per ser aquesta ciutat un dels principals centres productors espanyols, especialment en la categoria de sabata de dona.

Els dos alcaldes han sostingut que el sector va deixar de ser fa molts anys l'epicentre de l'economia submergida i han posat en valor la seua avantguarda, internacionalització i el seu futur per a contribuir a la prosperitat de la Comunitat Valenciana.

L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, ha recalcat davant els diputats de tots els grups que el calçat continua sent un sector “fonamental i estratègic” per a l'economia d'Alacant i de la Comunitat i que té a les comarques del Vinalopó “la seua punta de llança”.

Despres d'incidir que els reptes del sector passen per la digitalització, la sostenibilitat i la formació, l'alcalde eldenc ha posat l'accent en el fet que entorn del calçat hi ha “un intangible a defensar com a societat” ja que aquesta indústria “és una part de nosaltres, del Vinalopó” íntimament vinculada a “el sentimental i a les emocions” dels seus habitants.

Alfaro ha defensat que les administracions han de fer “un pas més enllà” per a deixar de veure al calçat simplement com un producte industrial per a enaltir el seu valor de “emocionalitat social”, com ja ocorre en altres àmbits com poden ser els entorns naturals i tradicions com les bandes de música.

A preguntes de l'oposició parlamentària, Alfaro ha assegurat que el calçat ja no practica l'economia submergida i que hi ha altres sectors on aquest problema és molt més preocupant, i en aquest context ha explicat que, a diferència del que podia ocórrer fa 35 anys, hui les jornades de treball es poden definir com “d'horari europeu” perquè combinen la productivitat amb la qualitat de vida, la formació i l'emancipació personal.

Dirigida per Felipe Javier Carrasco, l'alcalde d'Elda ha acabat la seua intervenció agafant amb les mans amb un parell de sabates de dona del model Nudist de la coneguda signatura internacional eldense Stuart Weitzman, del qual s'han venut centenars de milers a tot el món i amb el qual ha demanat als diputats “que s'emocionen quan parlen del calçat perquè darrere hi ha quantitat d'hores de treball i d'investigació”.

En la mateixa línia argumental, l'alcalde d'Elx, Carlos González, ha confiat que el diagnòstic que faça aquesta comissió de les Corts sobre el calçat ajude a la consolidació d'aquest sector “de primera qualitat i essencial per a l'economia i l'exportació valenciana”.

Per a González, les claus del futur del sector sabater passen per la digitalització, la robotització dins de la quarta revolució industrial, la formació i la intensificació de la internacionalització per a l'obertura de nous mercats.

També s'ha referit a la relocalització, en comentar que el raonable seria la coexistència entre un cert grau de deslocalització i una gradual volta d'empreses.

El dictamen final sobre aquesta comissió del calçat queda a partir d'ara a costa d'un calendari que establirà la taula de treball la setmana vinent perquè estiga llest en l'horitzó d'entre finals de juliol i el mes de setembre.