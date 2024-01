Elda multiplica per huit la instal·lació de plaques solars d'autoconsum en edificis i habitatges en tres anys

L'Ajuntament d'Elda, a través de la Regidoria d'Urbanisme, va tramitar l'any passat un total de 104 llicències per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum en habitatges, edificis i naus industrials de la ciutat. Aquesta xifra suposa que en el període 2020-2023 el nombre de permisos tramitats per a la instal·lació d'aquesta mena de sistemes d'aprofitament de l'energia solar s'ha multiplicat per huit, passant de les 13 llicències de 2020 a les 104 del passat exercici.

En aquests quatre anys la Regidoria d'Urbanisme ha tramitat un total de 258 llicències relacionades amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques destinades a la generació d'electricitat per a autoconsum. En 2021 van ser 53 els permisos tramitats i en 2022 ja es va elevar als 88.

La regidora d'Urbanisme, Silvia Ibáñez, ha explicat que “en aquest importantíssim increment en el nombre d'instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum han sigut fonamentals les bonificacions fiscals que hem posat en marxa des del govern local. Són bonificacions que s'emmarquen, a més, en la nostra aposta per continuar avançant en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i del Pla Estratègic Elda 2030”.

Des de l'Ajuntament d'Elda es recorda que les ordenances fiscals municipals inclouen bonificacions durant un període de quatre anys de l'Impost de Béns immobles (IBI) que poden aconseguir fins al 50% per a aquells immobles en els quals s'hagen instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar per a autoconsum.

A més, també hi ha una bonificació del 95% de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per als habitatges i edificis destinats a habitatges que incorporen sistemes per a l'aprofitament terme o elèctric de l'energia solar.

Igualment, la instal·lació de plaques solars compta amb altres avantatges fiscals, com les deduccions en l'IRPF, i importants subvencions amb fons europeus, tant per a llars com per a pimes que instal·len plaques fotovoltaiques.