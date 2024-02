Els alcaldes independents marquen múscul amb un acte amb més de 100 participants i el punt de mira en les diputacions

El I Encontre de càrrecs electes de partits municipalistes convocat per Ens Uneix -formació liderada per l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez- ha servit per visibilitzar la força dels partits independents a la Comunitat Valenciana. Així ha quedat palés aquest dimecres a València on més de 100 representants municipals de les províncies de València, Alacant i Castelló han participat d’una jornada que ha inclòs una visita institucional, dues taules redones i un dinar. L’acte ha comptat també amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, qui ha estat l’encarregat de concloure’l.

Rodríguez, destacava que aquest primer encontre “és una fita molt important” perquè encara que “històricament sempre han existit partits independents en les diferents institucions, mai s’ha aconseguit articular un ens que ens permeta aglutinar forces i fer front a reptes que té el municipalisme”. Precisament, indicava Rodríguez amb aquest I Encontre de càrrecs electes “pretenem crear sinergies entre els diferents partits independents perquè la ciutadania puga saber que existeixen alternatives als partits tradicionals que té com únic objectiu posar els interessos de la gent per damunt de sigles, ideologies i de parlar amb tot el món per millorar la seua qualitat de vida”.

En aquest sentit, la jornada començava amb una visita institucional a la Diputació de València on la vicepresidenta primera de la Diputació de València i diputada d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, com a amfitriona, donava a conèixer l’ens provincial i aprofitava l’ocasió per agrair als més de 100 representants municipals per participar d’aquest encontre que “és el principi d’una gran història. De fet, estem fent història. El primer encontre de càrrecs electes ha servit per reforçar el municipalisme i visibilitzar la força que tenim els partits independents”. Enguix també ha explicat que la jornada ha començat a la Diputació de València perquè “volíem mostrar com podem arribar a les institucions públiques per treballar per la nostra gent i pels nostres pobles i comarques”.

Així mateix, l’alcalde de Nules i un dels impulsors junt a l’equip d’Ens Uneix del moviment del municipalisme, David García Pérez (Centrats en Nules), destacava que “l’objectiu d’aquest primer encontre és fer veure que no estem a soles. En el municipalisme a nivell estatal tenim més del 5% dels vots i això és una força considerable i hui volem crear sinergies i compartir experiències per ajudar-nos, que els vots no es perden per tindre més representació en la Diputació de València, així com en les diputacions d’Alacant i Castelló”.

El futur és el municipalisme

El I Encontre de càrrecs electes de partits municipalistes ha inclòs dos taules redones al Centre Cultural La Beneficència. La primera de les taules redones s’ha centrat en 'Bones pràctiques del municipalisme' amb les intervencions de representants dels municipis de Morella, Alberic, Oliva i Loriguilla. Aquesta primera taula redona ha servit per exposar que els municipis governats per partits independents tenen com objectiu gestionar i escoltar a la ciutadania. En aquest sentit, Yolanda Pastor (Projecte Oliva) indicava que “l’esforç i el sacrifici és l’essència del partit” mentre que Montserrat Cervera (UCIN en Loriguilla) explicava “ser un grup independent ens permet prioritzar al veïnat per damunt de sigles polítiques. El que ens interessa i pel que treballem és pels interessos de la població”. En aquesta mateixa línia es pronunciava, Toño Carratalá (Ciutadans Alberic) qui destacava que “l’element diferencial és escoltar a la gent i oblidar-se de grans promeses i parlar clar a la ciutadania, i sobretot estar al seu costat”.

La segona taula redona ha abordat els 'Desafiaments i reptes del municipalisme' amb intervencions de representants d’Ontinyent, Calp, Carcaixent, Nules i La Pobla de Vallbona. Durant aquesta taula redona, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha exposat que aquest encontre no té com objectiu “presentar-nos a les eleccions a les Corts” sinó principalment “ens hem reunit perquè aquells i aquelles que pensem que estem a soles com a partits independents, sapiguem que no estem a soles. En definitiva, crear sinergies per ajudar-nos mútuament en tasques tan variades com puguen ser comunicació, assessorament jurídic o simplement compartir experiències”.

D’altra banda, Ana Sala (Somos Calpe) manifestava que aquest encontre és “l’inici d’un camí llarg, però també d’algo gran” on com a partit independents “la nostra prioritat són les persones. Estem en contra del concepte de disciplina de partit, on valen més els càrrecs que les persones”. D’altra banda, David García (Nules) qui explicava que “no som conscients de la força que tenim. En moments de polarització política, hem sabut construir una nova esperança i una nova manera de fer política: centrada en les persones i en millorar la seua qualitat de vida”. Així mateix, Jaime Ruix (Centrats en la Pobla-la Pobla de Vallbona) afirmava que en el cas dels partits independents com el d’ell i la resta de persones presents “treballem per arribar a consensos més enllà de les sigles. No som ni d’esquerres ni de dretes perquè la nostra ideologia és el vallbonisme”. També Ana Calatayud (Units per Carcaixent) exposava que “no tenim sigles” i que tot i ser un camí llarg “tindre representació en la Diputació de València garanteix que aquest projecte arribarà a bon port”.

Així mateix, l’acte ha estat conclòs pel President de la Diputació de València, Vicent Mompó (PP), qui ha destacat la importància del municipalisme durant la cloenda. El municipalisme és el que permet junt amb Natàlia Enguix “estar gestionant la Diputació de València tenint en compte la importància de vertebrar les necessitats dels pobles” i recordava que “a la Diputació treballem totes i tots a una, gestionant cadascú la seua àrea amb la importància que això suposa i amb l’objectiu de millorar i dotar de serveis els pobles”.

Entre els més de 100 representants electes participants que han participat en aquest primer encontre estan els representants de localitats com Ontinyent, Nules, la Pobla de Vallbona, Loriguilla, Algimia d’Alfara, Almoines, Bufali, Benaguasil, Benicolet, Benicull de Xúquer, Benissoda, El Palomar, El Perelló, Massalfassar, Montixelvo o Villamalur, entre d’altres.