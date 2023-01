Elx llançarà la seua marca turística pròpia VisitElche en FITUR

Elx presentarà la seua pròpia marca turística territorial valenciana el dijous 19, a les 13.00 hores a la Plaça Central de l’estand de la Comunitat Valenciana, en el marc de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que tindrà lloc a les instal·lacions d’IFEMA, a Madrid, del dimecres 18 al diumenge 22 de gener. L’edil de Desenvolupament Turístic, Carles Molina, ha recordat que, com a marca turística diferenciada al costat de Turisme Costa Blanca, Visit Benidorm, València Turisme, Castelló Mediterrani, Visit València i Turisme d’Alacant, “suposarà tindre veu pròpia i ser part activa dins de la política turística autonòmica”, amb una sèrie d’avantatges des del punt de vista operatiu i promocional que inclouen negociar directament amb les Oficines Espanyoles de Turisme (OET) de Turespaña en els principals mercats turístics del municipi, ha explicat Molina.

“Gràcies a la marca pròpia dins de Turisme Comunitat Valenciana se’ns obri un gran camí dins del sector”, ha manifestat el responsable municipal, que ha precisat que, en la presentació d’aquesta estarà el cap del Consell, Ximo Puig; l’alcalde, Carlos González; el Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; i el seu director general, Herick Campos. També el mateix regidor i els portaveus dels grups polítics de l’Ajuntament, així com senadors i diputats il·licitans. “Volem que el turisme siga una part important no sols de l’economia, sinó part de tots, per la qual cosa, en aquesta presentació, en el Dia de la Comunitat en Fitur, volem donar una imatge d’unitat per allò que significa i significarà aquesta marca turística”, ha indicat. “Continuarem treballant mà a mà amb les diferents marques com ara Costa Blanca, encara que ja no estiguem sota el seu paraigua”, ha afegit.

A part d’aquesta presentació, i del treball de camp amb professionals, prescriptores i el públic general –aquest últim podrà visitar la fira el cap de setmana–, des de l’estand de VisitElche al pavelló set d’IFEMA, la capital del Baix Vinalopó participarà i donarà a conéixer alguns dels seus atractius en una de les cites sobre turisme més importants del món. El dimecres 18, a les 12.00 hores, Dia de la Costa Blanca en Fitur, VisitElche participarà en el Congrés Nacional d’OPC Espanya a l’estand de Benidorm; a les 12.30 en l’Assemblea de Xarxa de Ciutats AVE 2023 al de Turespaña; i, a les 17.00, en l’espai Fitur Cinema al pavelló huit. Emmarcat en el programa de presentacions de la Spain Film Commission, es presentarà l’edició del 45 aniversari del Festival de Cinema Independent d’Elx (FICIE) com a actiu turístic.

El dijous 19, a les 10.30 hores, al Centre de Convencions Nord d’IFEMA, tindrà lloc l’entrega dels premis del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED) de la Secretaria d’Estat de Turisme, acte en què s’entregarà el tercer premi a la categoria Millor Pla de Millora de Servei Turístic a l’empresa il·licitana Costa Blanca Nordic Walking. “L’any passat, Elx va ser guardonada com a Tercer Millor Destí SICTED d’Espanya, i actualment hi ha 42 mercantils d’Elx adherides en el Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins”, ha assenyalat. A les 17.30 d’aquest mateix dijous, el regidor d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mariano Valera, presentarà en l’estand de Fitur LGTBI+ el Festival Diversa d’Elx. I, el divendres 20, serà el torn de la Mitja Marató d’Elx, la més antiga del món, que enguany celebrarà la seua edició número cinquanta.

Tal com ha precisat l’edil, com en 2022, Elx tindrà el seu propi estand decorat amb un panell lluminós associat amb la campanya d’ELCHEXPERIENCE i Oasi Mediterrani de VisitElche i una pantalla on es promocionaran les diferents tipologies de productes turístics. I els dies 18, 19 i 20 la Federació Gestora de Festejos Populars, amb les dames i les reines, promocionaren les festes d’Elx. També serà present la Dama Vivent de la Reial Orde de la Dama. I s’oferirà una degustació de productes típics gastronòmics, així com detalls d’artesania de la palma blanca. Igualment, al costat de la campanya de comunicació en els mercats emissors, es posaran en 230 frisos de 23 trens de les línies del metro de Madrid que van a IFEMA imatges d’Elx segmentades per productes.