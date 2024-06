Elx presenta un pla d'actuació per evitar l'abocament de tovalloletes al riu Vinalopó

L’Ajuntament d’Elx al costat de l’empresa mixta Aigües d’Elx, ha presentat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer un pla d’actuacions per a previndre i mitigar els efectes dels abocaments de residus sòlids, principalment tovalloletes, al llit del riu Vinalopó durant els episodis de pluges torrencials.

El regidor d’àrea, Juan de Dios Navarro, ha explicat que “l’objectiu d’esta actuació és donar solució a les exigències de l’organisme enfront dels abocaments que es produïxen quan en la xarxa de pluvials hi ha càrrega excessiva per fortes precipitacions i és necessari alleujar l’excés d’aigua al llit del riu per a evitar el col·lapse del sistema”. En moltes ocasions esta aigua arrossega gran quantitat de residus i fems que es llancen de manera indeguda al clavegueram i acaba contaminant el llit del Vinalopó.

Segons dades d’Aigües d’Elx, només en 2023 van arribar a les tres depuradores del terme municipal un total de 520 tones de residus sòlids, dels quals més de la mitat eren tovalloletes higièniques que van ser llançades, de manera incorrecta, als vàters.

Entre les actuacions per a evitar col·lapses, Navarro ha anunciat que es duran a terme obres de reconstrucció en el col·lector de sanejament sota el pont de Barrachina. Allí s’instal·larà una nova plataforma de formigó que elimine la clivella que s’ha format després d’anys exposada a aigües residuals i així se solucionaran els problemes d’olors i desbordaments.

Dins del pla i amb l’objectiu de reduir nous abocaments de residus al llit, s’instal·laran elements de retenció de sòlids per a evitar que estos acaben en el riu en episodis de fortes pluges. Per a això es col·locaran malles de fibra tèxtil tant en el pont de Barrachina com en l’eixida de pluvials de l’EL-20.

A més, entre les actuacions també es contemplen treballs de neteja dels residus acumulats en la zona. Les labors permetran eliminar les deixalles que actualment es troben depositats sobre la vegetació del tram del riu Vinalopó comprés entre el pont de Barrachina i 230 metres aigües avall, la qual cosa també millorarà l’estat de conservació de l’espai natural.

Així mateix, l’Ajuntament i Aigües d’Elx tenen previst llançar una campanya de conscienciació ciutadana per a frenar el greu problema que suposen les tovalloletes llançades pel vàter ja siga comercialitzades com “biodegradables” o no. A més, amb l’objectiu de sensibilitzar i involucrar els més xicotets en la protecció del medi ambient i fomentar les bones pràctiques en les llars, s’elaborarà material divulgatiu i es promouran activitats dirigides a estudiants de primària.