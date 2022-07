Elx sí que trasllada les 'mascletaes' de les Festes d'Agost per a evitar danys en el patrimoni històric

Al contrari del debat que es va produir a Alacant ciutat per a les 'mascletaes' durant les Festes de Sant Joan on patrimoni recomanava traure-les de la plaça dels Estels, Elx sí ha escoltat les recomanacions de patrimoni realitzades en 2019 i ha decidit traslladar aquests muntatges pirotècnics de les Festes d'Agost per a protegir el seu patrimoni històric.

L'alcalde, Carlos González, al costat de l'edil Mariola Galiana, han informat que les 'mascletaes' es traslladen de la zona Traspalacio a l'espai situat entre l'Avinguda de la Llibertat, el Parc Infantil de Trànsit, Passeig de l'Estació i Rotonda del Pantà, un canvi que afigen permetrà que més de 30.000 persones puguen presenciar aquest espectacle pirotècnic.

El primer edil ha explicat que el trasllat ve motivat per la necessitat d'evitar el mal que els focs tenien sobre l'entorn patrimonial format pel Palau de Altamira, la Basílica de Santa María, la Muralla Medieval i el Museu d'Arqueologia i Història d'Elx (MAHE) amb les seues col·leccions.

“Al juliol de 2019 rebem una resolució de Cultura que plantejava la necessitat de buscar un espai alternatiu en el qual garantira la salvaguarda dels nostres béns patrimonials”, ha indicat González qui també ha recordat que un informa de la Universitat d'Alacant encarregat per l'Ajuntament també aconsellava que aquests esdeveniments pirotècnics no es realitzaren en zones tan pròximes al conjunt monumental de l'entorn del MAHE.

“En total es tracta prop de 10.000 metres quadrats que permetran que més de 30.000 persones puguen presenciar i gaudir d'aquest espectacle pirotècnic”, ha indicat l'edil, qui ha especificat que es pastís de tres zones d'entre 3.000 i 4.000 metres quadrats cadascuna al costat del Parc Infantil de Trànsit (oest), Rotonda del Pantà (aquest) i Passeig de l'Estació (sud).

Carlos González ha destacat que el nou emplaçament suposa importants avantatges. “Guanyem espai i amb això la possibilitat d'incrementar notablement la presència d'espectadors respecte a l'anterior ubicació. I al costat d'això guanyem centralitat, ja que el nou espai es troba comprés entre els barris de Carrús, Centre i Altabix. I, sobretot, resolem el gran problema que és l'afecció a l'entorn patrimonial”.

La regidora de Festes, Mariola Galiana, ha declarat que “després de dos anys de pandèmia viurem les millors mascletàs de la història” i que “el canvi d'ubicació ha permés incrementar la càrrega explosiva d'un màxim de 50 a 180 quilos de pólvora”. Amb la ubicació anterior, ha reconegut, “estàvem molt limitats per estar en un entorn protegit”.

A més, s'ha pujat l'import d'aquestes, de 3.600 euros d'anys anteriors a 6.000 euros d'enguany. I s'ha regulat una duració mínima d'aquests espectacles pirotècnics de 5 minuts i 30 segons i sense límit perquè els pirotècnics “puguen desenvolupar la seua creativitat”.