Una empresa privada gestionarà per lloguer l'escorxador municipal de Morella per evitar les pèrdues de l'empresa pública

Carns de Morella i Carn Natural signen un acord per la gestió de l’escorxador. Es tracta d’un contracte per l’ús d’esta infraestructura que disminuirà les pèrdues anuals de l’empresa pública en més de 36.000 euros. Actualment, treballen vuit persones a l’escorxador de Morella i compta amb serveis de matança de particulars com de venda directa de productes.

L’alcalde de Morella i president de Carns de Morella, Bernabé Sangüesa, i el president de Carn Natural, Alberto Celma, han signat un acord per a la gestió dels pròxims quatre anys de l’escorxador local. Aquest pretén facilitar el treball i facturació d’esta infraestructura amb un contracte de lloguer eliminant els diferents contractes existents fins la data que provocaven diferents facturacions entre les dues empreses amb una major càrrega de treball administratiu i uns comptes amb moltes entrades i eixides de diners. Amb el contracte firmat, la cooperativa privada Carn Natural, gestionarà de forma completa l’escorxador amb el pagament del lloguer de les instal·lacions per 3.000 euros al mes. D’aquesta manera, l’empresa pública Carns de Morella tan sols serà propietària de l’edifici i no realitzarà cap activitat més enllà del mateix arrendament.

Fins ara, i des que l’empresa pública es va quedar sense treballadors per impagaments als mateixos, aquesta havia de contractar als treballadors de Carn Natural, ja que continuava operant amb el servei de maquila però sense personal per a portar-ho a terme. D’altra banda, li facturava a Carn Natural una part del servei de matança -a més de la carn que es venia i els animals que es mataven- el que donava un resultat complex en els comptes per a les dues empreses i unes pèrdues anuals per a l’empresa pública, depenent de Centre Integrat de Serveis Econòmics (CISE), d’entre 60.000 i 80.000 euros anuals que ara passaran a ser d’un màxim de 24.000 euros anuals en 2024 i 18.000 en 2025.

Bernabé Sangüesa ha destacat que “es tracta d’un acord, després de mesos de parlar i negociar, per a millorar la situació. El funcionament amb diferents facturacions i altres problemes de gestió feien la situació insostenible i caòtica pel que aquesta és la millor solució que hem trobat per salvar l’escorxador” de manera que ha explicat que “el que volem és que Carn Natural treballe directament i pague un lloguer per les instal·lacions perquè els comptes estiguen clars ja que, fins ara no era així”. El primer edil ha detallat que “amb esta fórmula, les dues parts veurem de manera més clara la gestió del servei i els diners que entren i ixen per cada part”. També ha comentat que “durant el primer any el lloguer serà de 3.000 euros al mes i després estudiarem la possibilitat de pujar-lo a 3.500 si la facturació és suficient com pareix que serà pel gran treball que està fent actualment la cooperativa”.

Sangüesa ha remarcat que “el pacte beneficiarà a Carns de Morella i a l’Ajuntament amb una menor càrrega per a finançar el préstec amb el banc. Recordem que encara es deuen més de 500.000 euros a les entitats financeres i un milió d’euros a CISE per la construcció de l’edifici. Actualment, les despeses bancàries són 42.000 euros a l’any del préstec i 18.000 els interessos al que es sumen manteniments, avaries, o interessos a CISE entre altres. Amb aquest acord la part que assumirem els morellans i morellanes per tindre aquest servei seran 24.000 euros a l’any en 2024 i 18.000 a partir de 2025. No obstant, hem de ser conscients que els resultats dels comptes generals de 2023 continuaran sent negatius, més quan des de novembre de 2022 fins que vam entrar al govern i vam renegociar amb Cajamar, els interessos dels préstecs es van disparar. Ara, durant tots els mesos de 2024 ja estalviarem diners però, la millora econòmica anual la veurem dintre d’un any”. Finalment, ha volgut “agrair a Diego Boix, conseller delegat del CISE, i Alberto Celma, president de Carn Natural, el seu treball per a arribar a este acord que beneficia a ambdues parts i per fer tot el possible per salvar aquest servei que estava en una situació insostenible”.

D’altra banda, Alberto Celma ha comentat que “facturem i manegem molts de quilos de carn de la comarca, de manera que el sistema de gestió que teníem era un poc enrevessat” i ha afegit que “ara se simplifica la facturació i l’empresa sabrem directament quan facturem”. L’escorxador de Carns de Morella està situat a la part alta del polígon industrial Les Casetes de Morella i ofereix diferents serveis com la matança per a particulars o la venda directa al públic. Actualment, treballen vuit persones en estes instal·lacions “amb possibilitat d’ampliar-se a causa del volum de treball que tenim i que esperem que continue i augmente” ha conclòs Alberto Celma.