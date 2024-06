Empreses i veïns d'Alzira accepten el canvi d'ubicació del pont de Xàtiva que permetrà executar el projecte contra inundacions

El govern municipal es va reunir la passada setmana amb la direcció de l’Entitat de Gestió i Modernització EGM Partida Materna i amb els representats de les associacions de veïns de les Basses, Vilella i de la Federació d’associacions de veïns per tal d’informar-los de primera mà de l’estat de les negociacions amb la Direcció General de l’Aigua de la Generalitat per a evitar les inundacions i dels acords als quals s’està arribant.

La Direcció general de l’Aigua té actualment transferits dels Pressupostos generals de l’Estat de 5 milions d’euros per a dissenyar una ampliació del barranc de la Casella a l’altura del pont de Xàtiva. Actualment el pont de Xàtiva es convertix en un punt negre que impedeix el tancament hidràulic en esta part de la ciutat en relació amb el riu Xúquer i que és, alhora, un coll de botella quan s’incrementa el cabdal del barranc per les pluges. L’objectiu de les obres és incrementar el llit del barranc per a que puga absorbir més cabdal en moments de pluges fortes, garantir que el pont complisca el nivell de la mota de protecció i d’esta manera evitar les inundacions de les barriades confrontants.

Durant mesos l’Ajuntament d’Alzira ha mantingut reunions amb la Direcció general de l’Aigua i amb la Direcció general d’Infraestructures i Projectes Urbans amb l’objectiu d’arbitrar una solució que no supose aïllar la barriada de Materna i el polígon industrial, que permeta les connexions i la regeneració urbana de l’entrada a Alzira per Materna i que complisca l’objectiu bàsic: evitar les inundacions.

El projecte consensuat entre l’Ajuntament d’Alzira i la Direcció General de l’Aigua i l’Ajuntament de Carcaixent consistix a desplaçar el Pont de Xàtiva uns 200 metres aigües amunt, conservar el ramal de desceleració de la CV-50 per a possibilitar el gir cap a Materna i Carcaixent a través del nou pont, i la construcció d'una passarel·la per als vianants i ciclistes en la ubicació del pont actual, que permetrà passar per damunt del barranc. Esta proposta permetrà mantindre les opcions de mobilitat actuals, així com la continuïtat de l’anell verd.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, considera que, tenint en compte tots els condicionants que s’han establit des de la Conselleria, esta proposta és adequada perquè “permet que l’actual pont de Xàtiva continue funcionant mentre es faça el nou pont i a més es deixa oberta la porta a que en un futur es puga treballar en una redona més gran en la CV-50. Es una proposta que dignifica l’entrada a Alzira des de Carcaixent i sobretot resol el problema que presenta el barranc de la Casella en eixe punt. Augmenta la cota fins als 21 metres i eixamplant el barranc, permetent així que passe un cabdal major d’aigua”.

Domínguez ha destacat la “bona receptivitat tant per part dels empresaris com de veïnat, que a més han fet alguns suggeriments per dignificar l’entrada a la zona de Materna i que es podran incorporar al projecte”.

A hores d’ara, els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Alzira han plasmat esta opció en un esborrany per a la Direcció general d’Aigua i queda que la Direcció general d’Aigua elabore un projecte dels acords que s’han anat posat sobre la taula.