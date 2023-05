Énguera inaugura el memorial a les 30 persones represaliades pel franquisme i víctimes del nazisme

Énguera va realitzar aquest dilluns 1 de maig una jornada de “homenatge, orgull i dignitat” als represaliats del franquisme i les víctimes del nazisme de la localitat amb la inauguració en el cementeri del memorial en el seu record. La data és en la qual tradicionalment la localitat retia homenatge als represaliats en un antic monòlit erigit en els anys 80. Aquest monument ha sigut substituït per l'actual escultura, la base de la qual acollirà les restes de les víctimes les famílies de les quals han volgut que es depositen allí.

A l'acte van assistir desenes de persones entre els quals es trobaven familiars de les represaliats. Des del PSOE de la localitat s'afirmava que “mai farem prou per a pal·liar tantes dècades de dolor, sofriment i oblit cap a aquells enguerinos que van pagar amb la seua vida la defensa d'uns ideals que dignifiquen la condició humana: llibertat, igualtat, progrés i justícia social”.

En aquest memorial s'han depositat les restes de set dels afusellats exhumats en el propi cementeri, on s'han inscrit els seus noms, en la llista també s'inclouen els represaliats pel franquisme també en altres llocs d'Espanya com Paterna, i fins i tot de veïns que van estar en el camp de concentració de Mauthausen-Gusen dels quals no s'ha pogut recuperar les restes, però sí que estan documentats. Els altres dos afusellats recuperats però que no es van depositar tindran el seu nom, però les famílies han reclamat les seues restes per als seus nínxols particulars.