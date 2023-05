Entra en servei la passarel·la per a vianants sobre la carretera V-21 entre Alboraia i Port Saplaya

Aquest dijous entra en servei la nova passarel·la per als vianants sobre la carretera V-21 que uneix Alboraia i Port Saplaya. La infraestructura, construïda pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) s'ofereix per a vianants i ciclistes, i suposa “una connexió essencial a l'anell ciclista en desenvolupament per la Generalitat Valenciana”.

Aquest nou pas proposa una ruta separada del trànsit motoritzat que no sols beneficia a vianants i ciclistes, sinó que també millora l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional, aportant un nou itinerari.

Aquesta actuació s'emmarca en les obres d'ampliació de capacitat de la V-21, que han requerit d'una inversió de més de 27 milions d'euros i suposa “una aposta del Ministeri per la mobilitat sostenible, com s'evidencia en la recent implementació de 6,1 km de carril BUS-VAO i la construcció d'uns 700 metres de carril bici, d'acord amb l'Estratègia Estatal per la Bicicleta”.

Característiques

La passarel·la té una longitud total de 312 metres i compta amb cintres laterals triangulars tipus Pratt de 1,60 m d'altura i un revestiment de cristall de seguretat de doble làmina, que proporciona una aparença estètica i funcional.

La construcció de la passarel·la ha incorporat formigó de molt altes prestacions (FMAP) i piles de formigó d'alta resistència (FARC). L'ús d'aquests materials d'avantguarda ha permés crear una estructura esvelta i lleugera, amb una durabilitat i estètica superiors, i uns costos de manteniment mínims, aspectes especialment valuosos en l'entorn marí en el qual es troba la passarel·la.

Amb la seua ubicació estratègica prop de la zona residencial de Port-Saplaya i el centre comercial limítrof, la passarel·la es destaca com un component vital del paisatge urbà, sent el primer pas per als vianants sobre la V-21 des de la seua eixida de València.

Així mateix, la passarel·la compta amb enllumenat públic, que està integrat en la pròpia estructura en els trams centrals.