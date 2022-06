Esclata el govern de dretes al Campello i l'alcalde del PP acaba expulsant als regidors de Ciudadanos

A menys d'un any ja de les pròximes eleccions municipals el pacte i el govern municipal de PP i Ciudadanos al Campello ha esclatat. Després d'una compareixença de la formació taronja en la qual dimitia un regidor, i l'acompanyava amb dures crítiques als populars i que demanaren la dimissió de l'alcalde popular Juanjo Berenguer, aquest ha reaccionat expulsant de l'executiu local als tres regidors de Cs.

El Campello -ciutat alacantina de prop de 28.000 habitants- es queda així ara amb un govern en minoria del PP (7 edils) amb suport de la regidora de Vox, enfront dels 13 que conformaran a partir de l'oposició. Berenguer reorganitzarà així les àrees de treball de l'Ajuntament que repartirà entre els edils que manté el govern.

Tot va començar aquest dimarts amb una compareixença dels tres edils de Ciudadanos per a anunciar la dimissió de Javier Giner Domenech, edil de Contractació, Via Pública i Venda Ambulant, compareixença en la qual van aprofitar per a denunciar la situació “dramàtica” dels serveis bàsics de l'ajuntament i la “absoluta paralització” de la gestió municipal.

Però a més Cs va realitzar un atac directe a l'alcalde Berenguer afirmant que “no romandrem indiferents, com sí que ho fa el Partit Popular i Vox el Campello, a la petició de la Fiscalia de 13 anys d'inhabilitació per a ostentar càrrec públic per fraccionament de contractes”. Així recordaven que el procediment judicial està oberta i que “políticament afecta al nostre actual alcalde, un ex-alcalde i a tres ex-regidors d'Infraestructures, per no licitar contractes que calia traure per procediment obert i que cal recordar que Ciudadanos el Campello va licitar en poc més d'un any”.

Expulsió de Ciudadanos

Davant aquesta denúncia de Ciudadanos, Juanjo Berenguer va tardar hores a prendre mesures i va expulsar del govern municipal als edils de la formació taronja.

“Des que es va configurar l'equip de govern resultant de les eleccions municipals de 2019, portem tres anys aguantant l'inaguantable, fent el cor fort i suportant eixides de to, menyspreus i descaradures cap a companys de corporació i alguns funcionaris públics, als quals els que els regidors de Ciudadanos han sotmés a l'escarn més despietat”, ha emfatitzat el primer edil.

“Fins a dues ocasions en tot aquest temps els he convidat a abandonar el projecte si no estaven còmodes, i en totes elles van recular després de malparlar contra el meu partit i contra mi personalment”, ha afegit en clara referència a les negociacions que han mantingut els regidors de Ciudadanos en diverses ocasions amb altres partits per a intentar una moció de censura i expulsar a Juanjo Berenguer de l'alcaldia.

Berenguer ha fet referència a la roda de premsa celebrada ahir pels tres edils de Cs, en la qual a més de demanar la seua dimissió, van posar especial èmfasi a denunciar deficiències als carrers i instal·lacions públiques del poble, “quan precisament es tracta de competències d'ells, que no han sabut assumir ni gestionar”.

El PP considera que Cs ha trencat de facto el pacte amb aqueixa compareixença i altres anteriors. “Fins ací hem arribat”, ha remarcat l'alcalde. El Campello és un poble que necessita urgentment tirar avant grans projectes que han intentat dinamitar els qui ja no formen part del seu equip de govern, i ara ens correspon a nosaltres fer-ho“.