Europa no descarta que la modernització de regadius tinga repercussions significatives sobre l'Albufera i el Xúquer

La Comissió de Peticions de la Unió Europea ha afirmat que no poden descartar-se afeccions als espais protegits com el Xúquer i l'Albufera a causa de la modernització de regadius de la Séquia Reial del riu que travessa la Ribera. Així ha contestat la institució comunitària als escrits presentats per Xúquer Viu, Acció Ecologista-Agró i Ecologistes en Acció els anys 2022 i 2023.

Aquestos escrits es van presentar davant l'execució d'unes obres de la modernització de regadius dels sectors 18 i 19 promogudes per Acuamed. Així com les obres del sector 7 promogudes per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, “sense haver sigut sotmeses a cap tràmit d'avaluació ambiental”, apunten els ecologistes. D'aquesta forma afirmen que “es vulnera la Directiva relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres i la Directiva relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient”

Les organitzacions ambientals sol·licitaven a la Comissió Europea, que es comprovara la inexistència del tràmit d'avaluació ambiental relatiu a les obres dels sectors esmentats i s'adoptaren totes les mesures necessàries perquè la Comissió actuara davant l'incompliment de les directives i la legislació europea, per l'elevat impacte ambiental que poden produir estes actuacions als espais protegits de la Xarxa Natura 2000 com són l'Albufera de València i el Riu Xúquer.

Recentment, la Comissió de Peticions ha contestat a les peticions formulades, i si bé indica que les vies de recurs disponibles a escala nacional constitueixen el mecanisme més apropiat per tractar les qüestions plantejades, conclou que no poden descartar-se afeccions als espais protegits com el Xúquer i l'Albufera.

En la resposta de la Comissió s'afirma que “sobre la base de la informació disponible en la Resolució, i mancant objectius de conservació específics dels espais Natura 2000 en qüestió, la Comissió considera que no pot descartar-se que el projecte tinga repercussions significatives sobre els espais Natura 2000, ja siga per si sol o en combinació amb altres projectes relacionats amb el procés de modernització del sistema de reg de Séquia Real del Xúquer.”

Al mateix temps la Comissió adverteix del procediment d'infracció incoat a Espanya per no haver fixat els objectius de conservació adequats per a distintes zones de protecció especial, entre elles les que afecten els espais ressenyats. “La Comissió està realitzant un seguiment dels progressos realitzats per Espanya en el marc d'un procediment d'infracció incoat per dos motius: d'una banda, no haver designat els llocs d'importància comunitària com a zones de protecció especial i, per un altre, no haver fixat objectius de conservació específics adequats per a les seues zones de protecció especial, inclosos els llocs d'importància comunitària l’Albufera, Riu Xúquer i Ullals del riu Verd”, s'explica a l'escrit.

Cal tindre en compte que la Comissió Europea va obrir en juliol de 2020 un paquet d'infraccions a Espanya perquè prenguera les mesures necessàries per a protegir i gestionar les xarxes Natura 2000, respectant així les seues obligacions en virtut de la Directiva sobre hàbitats. La Comissió va instar a Espanya a adoptar mesures i objectius de conservació detallats i específics per a cada lloc de la xarxa natura 2000. A hores d'ara Espanya continua sense fixar objectius de conservació adequats respecte a 345 llocs, més de la quarta part dels 1.278 llocs d'interés comunitari (LIC), entre ells l'Albufera, el riu Xúquer i els Ullals del Riu Verd. Per tant, el procediment incoat continua obert. La Comissió es reservava la possibilitat d'emetre un dictamen motivat, el pas previ a la interposició d'una demanda contra Espanya davant el Tribunal de Justícia Europeu.

Les organitzacions ecologistes anuncien que es dirigiran al Ministeri per a la Transició Ecològica per demanar informació i aclariments sobre tots aquests assumptes, tant pel que fa a les obres de modernització de regadius dels sectors 7, 18 i 19 que no s'han sotmés a avaluació ambiental, com a l'incompliment dels requeriments de la Comissió Europea efectuats en 2015 i 2020, sobre l'adopció de mesures per protegir als espais LIC i ZEPA, com són l'Albufera, el riu Xúquer i els Ullals del riu Verd, que, segons la informació recavada per aquestos col·lectius, “Espanya continua sense fixar els seus objectius i les mesures de conservació”.