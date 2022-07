La Font de la Figuera retira el títol de Fill Predilecte i Alcalde Perpetu a Franco, però amb l’abstenció del PP

L’Ajuntament de la Font de la Figuera ha fet efectiva la retirada del títol de Fill Predilecte i Alcalde Perpetu al dictador Francisco Franco, un reconeixement que estava en vigor des del 15 de desembre de 1946.

Així, quasi 76 anys després de l’atorgament d’aquest honor, ha sigut eliminat gràcies als sis vots de Compromís i PSPV i amb quatre abstencions de PP i Per la Font.

L’alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, durant el ple municipal ha anomenat un per un més d’una trentena de persones identificades com a afusellats pel franquisme entre els anys 1939 i 1940. Muñoz ha destacat que el gest es fa “per la memòria de les famílies” i que és “la poca cosa que podem fer com a Ajuntament, aquesta ignomínia que era tindre com a Fill Predilecte a Franco, passe ja a la història”.

La portaveu del PP, María José Penadés, va defensar la postura del seu grup afirmant que “està obrint un meló” i que “ara està removent el passat per tal de no resoldre els problemes de la ciutadania, com baixar els impostos”. “És tanta la tírria que té vosté que ni tan sols engalana el balcó de l’Ajuntament el 12 d’octubre, el Dia de la Hispanitat”. “És un tema que sols fa que enfrontar a la gent del poble. Senyor Muñoz vosté la història no la pot canviar”, per a acabar diguen que “vostés són uns horteres”.

Davant aquestes acusacions l’alcalde de la Font de la Figuera ha sentenciat que “el que està fent aquest ajuntament és complir la llei”. Muñoz ha recordat també que entre els fills predilectes de la localitat està Vicente Rojo, precisament qui va ser el cap dels exèrcits republicans durant la Guerra Civil, i que va viure a la localitat de la Costera.