El futur govern municipal de Xestalgar en suspens després de l'empat de PSPV i PP

Empat a 207 vots cadascun. PSPV i PP han obtingut els mateixos sufragis en les passades eleccions en la localitat de Xestalgar, segons els vots reconeguts provisionalment per la Junta Electoral de Zona de Llíria. Això implica que no està clar qui governarà els pròxims quatre anys en aquest municipi de 554 habitants de la comarca dels Serrans i es decidirà definitivament aquest divendres.

La decisió inicialment depén de tres vots, dos impugnats i un altre per correu. Els impugnats depenen del fet que es validen o anul·len una papereta amb una ratlla que no tapa res i una altra que té una part tallada en el costat inferior; a més s'està pendent d'un vot per correu d'una veïna d'Erasmus a la República Txeca que ha sigut emés, però que encara no ha arribat.

De mantindre's l'empat el govern dependrà purament de la sort i serà una moneda a l'aire a cara o creu la que decidisca qui serà el pròxim alcalde de Xestalgar.

Les dades provisionals del Ministeri de l'Interior han 'pintat' un repartiment provisional dels edils i l'opció ha sigut de donar-li la majoria absoluta al PP amb quatre edils contra tres del PSPV, amb la qual cosa, de donar per bona aquesta distribució, l'alcalde seria José Luis Sanz. En l'altre costat està Raúl Pardos, l'alcalde socialista que es troba al capdavant de l'ajuntament des de fa 20 anys, i que ara veu com la seua etapa penja d'un fil, o d'un vot, o d'una moneda.