Gandia aprova provisionalment la constitució de les Entitats de Gestió i Modernització dels polígons Alcodar i Benieto

El Ple de la Corporació Municipal de Gandia va aprovar divendres passat 25 d'octubre, per unanimitat i de manera provisional, la constitució de les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) per a les àrees industrials d'Alcodar i Benieto de la ciutat de Gandia.

El passat mes de juliol, l'Associació d'Empresaris de la Safor (AESAFOR) i l'Associació d'Empresaris Ciutat del Transport (AECIT), mitjançant escrit dels seus presidents, van sol·licitar a l'Ajuntament de Gandia l'autorització per a posar en marxa el procés de constitució de les EGMs, aprofitant les eines i avantatges que ofereix la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) es creen amb un propòsit d'interés públic per a abordar la necessitat de noves formes d'organització empresarial davant els reptes als quals s'enfronten les àrees industrials. El seu objectiu és el d'oferir, a les empreses situades en aquestes, major capacitat de gestió i recursos que generen serveis, al seu torn, de major qualitat i valor afegit.

Les EGM es configuren com a entitats de caràcter no lucratiu que actuen com a col·laboradores de l'administració, ja que depenen funcionalment de l'Ajuntament i les funcions que se li atribueixen són inicialment administratives; si bé la seua funció és pública, tenen una base constitutiva privada, perquè es componen principalment de persones titulars de l'àrea industrial.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; el coordinador de l'Àrea d'Inversions, Economia i Estratègia de ciutat, Salvador Gregori; i la regidora delegada d'Economia, Empresa i Ocupació, Comerç, Mercats i Consum, Elena Moncho, juntament amb els representants de les associacions empresarials de AESAFOR i BENIETO, constituïts com a Comissió Promotora, han celebrat diverses trobades informatives i de treball per a establir la negociació dels projectes de conveni que regiran la col·laboració entre els titulars de drets de les àrees industrials i el consistori.

“Gandia serà la primera ciutat de la Comunitat Valenciana que tinga dues EGMs en el seu territori. Estem molt satisfets de ser pioners a la Safor fent aquest gran pas per a la millora de la competitivitat i la modernització de la xarxa industrial del municipi”, ha declarat l'alcalde.

“Hem treballat estretament amb les associacions empresarials d'Alcodar i Benieto, escoltant les seues necessitats i fent tot el que està al nostre abast per a l'enfortiment d'aquests dos grans nuclis econòmics i motors de Gandia”, ha afirmat Gregori.

Elena Moncho ha assenyalat els múltiples avantatges i beneficis en l'entorn local que es presumeixen a la creació d'una EGM, fomentant un entorn més competitiu i generador d'ocupació per al reforç de l'economia local.

Per part seua, el president de AESAFOR, Juan Pablo Tur, ha mostrat la seua convicció que l'inici d'aquest procés de constitució d'EGM “és un gran pas avant per a la millora de la competitivitat de les empreses del polígon i va en la línia dels seus objectius d'aconseguir evolucionar a la categorització del polígon Alcodar com a àrea avançada”.

Pep Martí, president de AECIT, ha destacat “la importància de l'EGM per a l'atracció d'inversions de manera que redunden en la millora de les infraestructures del Polígon Benieto”.

Durant el mes de novembre està previst que se celebren les assemblees de ratificació d'Alcodar i Benieto en les quals les persones titulars de drets i béns de les dues àrees industrials hauran de ratificar la constitució de totes dues Entitats de Gestió i Modernització amb el vot favorable del 51%.