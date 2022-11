Gandia bonificarà el gasoil de les barques del sector pesquer local

Gandia destinarà 73.000 euros al sector pesquer que incorpora a la nova línia d’ajudes pionera dins del seu Pla Econòmic, el qual ja haurà invertit en els darrers mesos en famílies i sectors productius 1.873.000 euros.

Així ho han anunciat aquest dijous l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat de la regidora d’Agricultura i Pesca, Alícia Izquierdo; del president Junta de Districte Grau, Miguel Ángel Picornell; del president de la Confraria de Pescadors del Grau, Domingo Ciurana i del secretari de la Confraria, Enrique Ferrer.

“Ara, més que mai, hem de continuar generant activitat i hem de seguir ajudant a les famílies i als sectors productius per a generar noves oportunitats i atraure inversions”, ha expressat Prieto.

Els 73.000 euros es reparteixen en dos blocs: d’una banda, 50.000 euros que aniran directament a les barques, i els 23.000 euros restants a la Confraria de Pescadors. Es tracta d’una inversió que, tal i com ha indicat el president de la Confraria, “és pionera, ja que és l’únic ajuntament que destina diners per a pal·liar les conseqüències d’una guerra”.

Serà la Confraria de Pescadors la que repartirà 50.000 euros a les barques bonificant-los el gasoil. “Si les barques segueixen el mateix patró de consum que l’últim any, es calcula que rebran una ajuda per part de l’Ajuntament d’aproximadament el 25% del consum anual”, ha afegit Prieto. Així, es completa la que ja està rebent de l’Estat, la qual rebaixa un 22% el preu del gasoil aproximadament. El càlcul del repartiment es farà d’acord amb el consum de gasoil per barca des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022.

Pel que fa a l’ajuda als pescadors, el requisit per a ser beneficiaris és que les barques hagen treballat a Gandia almenys 6 mesos entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022. Aquesta, a més, es repartirà “entre tots els pescadors de cada embarcació i no només l’armador”, ha assenyalat l’alcalde. “Vam insistir en el fet que es tinguera en compte també la part social. Que es repartira igual al propietari que al treballador, i més en aquestes dates que la situació està difícil. És l’únic Ajuntament que ha aportat diners per alleugerar les conseqüències de la guerra”, ha manifestat Ciurana.

Prèviament a la roda de premsa, tal i com ha explicat Izquierdo, es va dur a terme una reunió amb el sector pesquer: “Aquesta mesura és consensuada directament amb el sector. Han sigut mesos de preguntes, reunions per tal d’esclarir dubtes i encertar en què el que anàvem a donar anara directament a la necessitat”. Així mateix, ha comunicat que pròximament s’anunciaran xicotetes ajudes per acabar de cobrir tot el sector primari. “Es contempla la rama de ramaderia i apicultura. És un sector que ha patit el relleu generacional, però no volíem deixar-los fora perquè també han patit l’increment del preu de la llum, del blat, dels pinsos…”.

“Des de la confraria volíem agrair l’Ajuntament, que ha tingut sensibilitat amb nosaltres. Aquestes mesures pioneres ajudaran a pal·liar la mala situació estructural i conjuntural que està passant la Confraria”, ha destacat Ferrer.

1.883.000 euros per als sectors productius

De moment, són 1.550.000 euros els que s’han repartit en iniciatives com el Xec escolar-cultural, el Xec Comerç o Xec La Bici, però també en ajudes directes al sector primari com els 250.000 euros per tal de donar suport als llauradors en les despeses derivades del seu treball al camp. “Dins les competències atribuïdes com a administració local volem enfortir el potencial econòmic del nostre teixit productiu”, ha ressaltat l’alcalde. Ara, Gandia és pionera de nou amb la suma de 73.000 euros destinats al sector pesquer per a pal·liar les dificultats econòmiques que pateix i que s’han vist agreujades per la crisi energètica.