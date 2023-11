Gandia dona llum verda a les obres de restauració del Campanar de la Seu Col·legiata i perquè puga ser visitable

L'Ajuntament de Gandia ha iniciat la licitació de les obres de restauració del campanar de la Col·legiata de Santa Maria, uns treballs que s'espera que comencen el primer semestre del 2024. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat de la regidora delegada de Patrimoni, Alícia Izquierdo, ha acudit a la col·legiata on ha mantingut una trobada amb l'abat de la Col·legiata de Gandia, Ángel Saneugenio.

Tal com ha explicat Prieto, es tracta d'una intervenció acordada durant la legislatura passada amb un pressupost de 777.040,53 euros, dels quals 150.000 euros seran aportats per la Generalitat Valenciana, 300.000 euros per la Diputació de València.

Amb aquesta obra, a més de completar l'estudi arqueològic del campanar i fer-lo més extensiu, es realitzarà una restauració integral. En el cas de l'exterior del campanar, aquesta inversió permetrà, per exemple, eliminar les plantes que puguen perjudicar l'edifici o millorar la part externa del campanar per evitar que hi puga entrar aigua que afecte l'estructura.

Paral·lelament, també es contempla una actuació de restauració molt important de l'interior del campanar, amb l'objectiu final que part del mateix puga començar a ser visitable i sumar-se així a la important oferta cultural de Gandia.

Prieto s'ha mostrat satisfet per aquest nou pas al procés de restauració patrimonial i ha recordat que “fa temps que treballem amb la Fundació i la Seu Col·legiata en el projecte. És una inversió important que implica tres administracions i que permetrà al consistori que la intervenció acabe bé” i ha informat que s'espera que els treballs s'adjudiquen durant els primers mesos del pròxim any i que duren dotze mesos.

Per la seua banda, Izquierdo ha destacat que el campanar “és un element emblemàtic per a la ciutat des del punt de vista patrimonial”. L'edil de Patrimoni ha avançat que el projecte també contempla la il·luminació del campanar i obri la porta a fer-ho visitable “el que ens ajudarà a que la ciutadania ho valore més”.