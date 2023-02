Gandia incorpora el primer BIC valencià al metavers, el Palau Ducal dels Borja

El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, acompanyat per Estela Pellicer, representant del Palau Ducal, ha presentat aquest divendres a l'Oficina de Turisme situada a la RENFE de Gandia la nova incorporació al metavers d'un dels edificis més singulars de la ciutat, el Palau Ducal dels Borja.

Després de la platja de Gandia, producte turístic per excel·lència de la ciutat, el Palau és un altre gran atractiu per a tots els visitants que ara podran gaudir, mitjançant les ulleres 3D, d'una visita virtual a aquest espai. “D'alguna forma reivindiquem la importància de diversificar la nostra oferta turística i a més s'incorporem l'emblema de la saga renaixentista més important d'Espanya”, ha destacat Mascarell.

“Per a nosaltres sempre és una oportunitat generar excuses perquè es parle de Gandia i per a que es plasmen oportunitats que complementen un dia de platja o que siga una excusa per a passar un cap de setmana a la ciutat”, ha afegit l'edil de Turisme.

Per la seua part, Pellicer ha comentat: “Tota iniciativa que es fa per a innovar quant a difusió i comunicació d'un destí com pot ser Gandia o d'un espai com el Palau Ducal és positiu. Açò ens obri una finestra més per a que vinga gent atreta per aquest tipus d'iniciatives”.

El Palau Ducal és, amb aquesta nova incorporació al metavers, el primer BIC de la Comunitat Valenciana en adoptar la realitat virtual.