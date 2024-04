Gandia modifica el PGOU per a facilitar l'arribada d'hotels permetent que puguen créixer un 30%

L'Ajuntament de Gandia ha aprovat la modificació del PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) amb la qual es podrà aplicar el conegut com a “incentiu hoteler”. Així ho explicava aquest dijous el regidor delegat d'Urbanisme, Vicent Mascarell, acompanyat per l'edil responsable de Turisme, Balbina Sendra, i Pablo del Castell, en representació de l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor (AEHGS).

Tal com ha explicat Mascarell, l'objectiu de la mesura és afavorir la instal·lació d'hotels, ampliar-los o modernitzar-los. “A finals dels anys noranta ja avançàrem en aquest aspecte i ara, l'aplicació de la nova modificació permetrà que aquests incentius es traslladen a la ciutat o espais com Sanxo Llop, Marxuquera o el sector d'equipaments de la platja”.

L'edil ha volgut agrair als tècnics i l'Associació Hotelera el treball fet per posar en marxa aquesta mesura que, bàsicament, permet un increment del 30% sobre la superfície construïda, amb la qual cosa s'augmenten les possibilitats d'implantació de noves instal·lacions hoteleres o incrementar la rendibilitat de les ja existents en poder acollir-se a una ampliació de les instal·lacions. A canvi, les empreses compensen l'excés de volumetria amb la implantació de zones verdes.

“Som l'única ciutat de la província de València que aplica una mesura com aquesta que, gràcies a una modificació urbanística, permet ampliar els espais verds i millorar les condicions d'un gran motor econòmic com és el turisme”.

Per part seua, Sendra ha valorat la importància de la quantitat de places hoteleres disponibles i que els hotels puguen oferir més i millors serveis. “Tot això ho aconseguim amb l'aplicació d'aquesta nova mesura que, a més, ens permet guanyar en sostenibilitat augmentant el patrimoni verd de tots”, i ha agraït al sector “el treball incansable que han fet perquè hui estiguem ací presentant una mesura que representa perfectament la col·laboració publicoprivada”. Un altre aspecte que ha plantejat la regidora és que la implantació de nous hotels permet l'arribada de noves operatives que ajuden a desestacionalitzar la platja i generar economia.

Finalment, Del Castillo ha volgut agrair a Mascarell la seua feina. “Diana Morant va posar la llavor del que hui anunciem i, en aquest sentit, el regidor ha estat clau i eficaç per aconseguir-ho”.

El representant de l'associació hotelera ha qualificat la mesura com a necessària, ja que “possibilita l'arribada d'inversions d'una manera extraordinària i aclareix els termes de la volumetria que, en un negoci com el nostre, suposa la diferència entre que siga viable o no instal·lar-ne un hotel”. “L'alcalde ja ho ha dit, necessitem facilitar les inversions i aquesta modificació ho possibilita alhora que fem la ciutat més habitable amb noves zones verdes”, ha finalitzat.