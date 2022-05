Gandia es planta davant la intenció de Costes d'extraure arena a la platja en plena temporada turística

“No tolerarem que, en plena temporada turística tinga lloc una activitat totalment inacceptable com és l'extracció d'arena des de qualsevol de les nostres platges, amb les conseqüències i el perill que això comporta”. Amb aquestes paraules l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'ha plantat davant la intenció de la Demarcació de Costes de continuar amb l'extracció d'àrids de la platja de Gandia més enllà de les condicions acordades fa dues setmanes, ja que s'ha anunciat que duraran fins al 26 de juliol.

Durant la compareixença s'ha informat que la Junta de Govern celebrada aquest dilluns ha aprovat un requeriment a la Demarcació de Costas a València, depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, perquè cessament o modifique l'extracció d'arena a la platja del Auir durant la temporada estival, o bé paralitze les actuacions fins que la temporada turística de platges finalitze. “Si Costes rebutja aquest requeriment i no s'efectua la paralització dels treballs abans que acabe aquesta setmana, l'Ajuntament de Gandia plantejarà un recurs contenciós administratiu” ha advertit l'alcalde.

En la compareixença s'ha explicat que el passat 8 d'abril, l'Ajuntament rep ofici de la Demarcació de Costes a València, pel qual sol·licitava un informe relatiu a les obres d'emergència per a la reparació dels danys causats pel temporal marítim que va tindre lloc del 13 al 28 de març en diferents platges del litoral de la província de València.

A conseqüència d'això el 28 d'abril l'Ajuntament de Gandia presenta al·legacions, entre les quals destaca que no es considera acceptable el volum que s'extraurà perquè “incrementa la vulnerabilitat de les platges, del passeig marítim i de les edificacions de Gandia enfront del creixent risc dels temporals marítims”; també assenyala que la temporada turística de la platja de Gandia es va iniciar al març i els treballs plantejats poden resultar perillosos per als usuaris; i finalment que, encara que es compta amb declaració d'urgència, “es tracta d'una actuació freqüent i periòdicament repetida, per la qual cosa haurien d'haver-se estudiat i plantejat mesures i accions més duradores”.

D'altra banda, el departament de Turisme va redactar un informe desfavorable a aquesta actuació en el qual manifestava l'impacte negatiu que tindrien les obres si es duien a terme en temporada turística, amb tots els serveis operatius i totes les empreses concessionàries en marxa. Aquest informe concloïa que el més convenient seria esperar al mes d'octubre, quan l'afluència a les platges comença a decaure, per a fer els treballs d'extracció.

Una vegada presentades i acceptades en bona part aquestes al·legacions i mesures pal·liatives, el consistori reconeixent la “solidaritat amb altres municipis”, va expressar a Costes la seua disposició a valorar “alternatives menys oneroses per a la ciutat” que puguen proposar-se per a l'extracció d'arena. Per part seua, la Demarcació de Costes va afirmar que la duració de les obres seria de 2 setmanes i que no afectarien la temporada estival.

L'Ajuntament de Gandia assenyala que, “malgrat aquest compromís, durant la setmana passada es té coneixement que Costes no anava a complir amb el període pactat”, alcaldia va demanar explicacions a Costes, i aquesta va contestar amb un cronograma de l'execució de les obres d'emergència “molt diferent a l'acordat per totes dues administracions”.

“La imatge del passat dissabte, quan Costas no compleix ni amb la paraula donada ni amb el seu pla de seguretat, no pot tornar a repetir-se” ha insistit l'alcalde qui ha explicat que Costas ha previst executar obres en plena temporada estival, del 31 de maig fins al 26 de juliol.

“Aquesta planificació, com dic, molt diferent a la que Costas ens va plantejar al principi, afecta directament al sector turístic i als nostres ciutadans, amb un impacte negatiu sobre la imatge de Gandia i de l'economia local” ha declarat José Manuel Prieto qui ha expressat la intenció del govern d'oposar-se a aquesta extracció “on siga necessari, fins i tot en els tribunals, per a defensar els interessos legítims de la nostra ciutat, del nostre sector turístic i dels milers d'usuaris que, com ahir mateixa sense anar més lluny, acudeixen a la nostra platja”.