Gandia posa en funcionament la primera font pública d'aigua refrigerada i filtrada en la plaça rei Jaume I

La plaça del Rei Jaume I compta amb la primera font pública d'aigua refrigerada i filtrada de Gandia. Es tracta d'una font amb un funcionament de contacte zero per als usuaris. Compta amb un avançat sistema de doble filtració i desinfecció, amb llum UV i un equip de generació d'ozó per desinfectar el filtre de subministrament.

Es tracta d'un projecte per impulsar l'ús de l'aigua de l'aixeta i contribuir a la reducció d'ampolles de plàstic, de l'Ajuntament de Gandia i l'empresa Global Omnium-Aguas de València.

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat pel regidor delegat de Serveis Bàsics, Jesús Naveiro; la coordinadora general d'Urbanisme, Maite Alonso, i representants de l'empresa van visitar la setmana passada aquesta nova font una vegada posada en marxa.

Prieto ha recordat que “Gandia té una de les millors aigües potables de tot Espanya, cosa que permet beure de l'aixeta directament sense cap problema i que, gràcies a les múltiples inversions que es fan des de fa anys en aquesta matèria, la nostra ciutat compta amb el millor sistema de tractament d'aigua de tota la Comunitat Valenciana”.

“El 2005 vam ser pioners a tenir una planta desnitrificadora, el 2015 els primers a filtrar l'aigua per eliminar herbicides, calç i magnesi, i des de l'any passat estem invertint 2,3 milions d'euros per digitalitzar la xarxa de l'aigua per evitar fuites i vessaments, i prevenir inundacions. El compromís d'aquest govern de continuar avançant en un tema clau com l'aigua és real”, ha finalitzat.