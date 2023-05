La Generalitat amplia en 3,7 milions el pressupost del nou hospital d'Ontinyent per a instal·lar una ressonància magnètica

El Consell ha acordat autoritzar la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la modificació del contracte per a l'execució de les obres de construcció de l'hospital d'Ontinyent per a adaptar-la a la instal·lació d'una ressonància magnètica subministrada pel Pla Inveat (Inversió en Equips d'Alta Tecnologia).

En concret, es precisa una modificació en el contracte inicial de part de la segona planta, a més de la necessitat d'executar canvis en la distribució arquitectònica ja executada per a la inclusió d'un servei de ressonància magnètica de majors dimensions que el que estava previst, així com la incorporació de noves unitats no previstes inicialment.

Aquesta modificació consisteix en una ampliació del pressupost en 3.710.372,01 euros més per a la instal·lació d'una ressonància magnètica. D'aquesta manera, el prelloc final per a l'obra de construcció d'aquest centre ascendeix a un total de 42,15 milions d'euros.