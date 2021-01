La Generalitat inicia les obres de regeneració i de rehabilitació del grup d'habitatge públic de Riba-roja de Túria

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), ha iniciat les obres de regeneració dels elements comuns del grup d'habitatges públics Ciutat Jardí de Riba-roja de Túria, amb un cost de 544.500 euros.

Aquestes obres s'emmarquen en els Plans d'Intervenció Integral Sostenible (PIINS) que la Generalitat està desenvolupant per a dignificar i millorar les condicions de determinats grups d'habitatge públic, com el de Riba-roja de Túria, format per 104 habitatges Unes actuacions que també es complementen amb mesures d'atenció social i normalització d'ocupació dels habitatges.

L'actuació que ara comença inclou la reparació de les façanes, clivelles i fissures, pintat de reixes, substitució de làmines de galeria, de rajoles i arrancades. Es durà a terme una neteja de la coberta, instal·lació de reixeta de protecció en els embornals i es repararà la cornisa de formigó.

En els vestíbuls i escales, es demolirà i col·locarà noves peces de llindar d'entrada dels accessos. Es netejaran i repararan el paviment i peldañeado de terratzo, replans intermedis i escales, substituint les peces danyades. També es renovaran els elements metàl·lics de baranes i escales, la instal·lació elèctrica i de protecció contra incendis, es reposaran els porters electrònics i la xarxa de sanejament.

De la mateixa manera, es repararan o renovaran les portes d'accés als vestíbuls, les finestres de les escales i es col·locaran noves bústies.

El director general de EVha, Alberto Aznar, ha assegurat que les polítiques de rehabilitació dels últims anys "han permés millorar en certa manera el parc d'habitatges existent, però continua sent prioritari abordar les àrees més sensibles i degradades i fer costat als sectors de la població més vulnerables que tenen grans dificultats per a accedir a aqueixa rehabilitació".