La Generalitat inverteix 330.000 euros en la millora de la muralla àrab de Requena

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i l'alcalde de Requena, Mario Sánchez, han visitat els treballs ja finalitzats de la reparació parcial de la muralla àrab de Requena. La intervenció ha comptat amb una subvenció de la Vicepresidència Segona de 330.000 euros.

Héctor Illueca ha destacat “la importància que tenen les actuacions urbanes que ajuden a protegir el patrimoni cultural de la nostra terra, millorant així espais comuns i incrementant la qualitat de vida del veïnat dels municipis”.

En aquest sentit, l'actuació de la muralla “permet garantir la protecció i conservació d'un símbol molt important per a la ciutadania de Requena”, catalogat com a Bé d'Interés Cultural.

L'objectiu d'aquesta intervenció era reparar els despreniments produïts en un tram de la muralla que afecten la part compresa entre la Torre d'armes i la primera Torre de la muralla, tant en la cara exterior com en la interior.

En la visita també han estat acompanyats pel director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio.

Aquesta actuació es duu a terme gràcies a un conveni signat entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de Requena. La subvenció per a enguany ha sigut de 200.000 euros, mentre que en 2021 va ascendir a 130.000 euros.

El vicepresident ha comprovat la millora que aquests treballs han suposat per al nucli històric de Requena, donant lloc a “un entorn urbà més accessible, segur, sostenible i amable amb les persones”. En aquest sentit, ha agraït a l'Ajuntament de Requena la labor realitzada per a fer possible aquesta actuació urbana.

Per part seua, l'alcalde ha mostrat la seua satisfacció per aquesta visita que ha permés al vicepresident “conéixer de prop els problemes que hi ha en el territori i intentar aportar solucions per a millorar la vida dels veïns i veïnes”.

La muralla àrab està situada en el barri de la Vila, delimitat amb la Plaça d'Armes, en la qual es desenvolupen diferents activitats culturals.

Les obres s'han centrat en la reconstrucció del tapial danyat principalment per les pluges, i accions per a evitar noves infiltracions en la planta d'adarbs.

Anteriorment a la visita, el vicepresident i l'alcalde han mantingut una reunió en la qual han analitzat la situació de l'habitatge i la regeneració urbana en el municipi.