La Generalitat posa en marxa un corredor d'autobús per a millorar la connexió d'Utiel-Requena i la Vall de Cofrents-Aiora

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha posat en marxa este dilluns un nou servici d’autobús per a reforçar la connectivitat i la mobilitat entre els municipis de les comarques de la Plana d’Utiel-Requena i la Vall de Cofrents-Aiora.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha presentat a Requena els detalls del corredor CV-104, que atendrà una població de més de 42.000 habitants amb una oferta renovada que millora les prestacions del servici anterior i una flota que permetrà més freqüències. A la presentació han assistit alcaldes d’alguns dels municipis als quals donarà servici el nou corredor.

Martínez Mus ha destacat que la Generalitat dedicarà 2,4 milions d’euros a esta concessió, que s’estendrà durant 10 anys i que permetrà “comunicar d’una manera més eficient unes comarques afectades per la despoblació. Un bon sistema de transport garantix la igualtat d’oportunitats, amb independència del lloc de residència”, ha assegurat el titular d’Infraestructures.

Així mateix, ha explicat que, des del departament que dirigix, “es busquen fórmules per a donar servici d’una manera eficient, impulsem el transport a la demanda en zones de feble trànsit i potenciem l’aprofitament de les rutes de transport escolar interurbà”.

El conseller ha subratllat que la posada en marxa d’este nou corredor “garantix connexions amb l’estació de tren de Requena, l’Hospital General de Requena o l’estació d’autobusos de València, i millora el servici entre la Vall de Cofrents-Aiora amb València, i d’Ayora amb Almansa”. De la mateixa manera, ha destacat novetats com la nova connexió directa entre Ayora i València, sense fer parada a Requena.

Amb este nou servici, ha posat l’accent, “continuem treballant per a millorar la xarxa autonòmica de transport públic de viatgers per carretera per a donar una resposta més eficaç a les necessitats de mobilitat de la població i avancem en la renovació del mapa concessional de tota la Comunitat Valenciana, al qual dedicarem un total de 400 milions d’euros en els pròxims anys”.

Respecte a això, Martínez Mus ha recordat que la Direcció General de Transports es va trobar a l’inici de la legislatura el 95 % de les concessions caducades. “En només 12 mesos li hem capgirat la situació, ja que s’estan posant en marxa la mitat dels corredors i continuarem avançant per a renovar la totalitat en els pròxims mesos”, ha sentenciat.

CV-104

El nou corredor CV-104 atendrà la població dels municipis d’Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Requena, Siete Aguas, Teresa de Cofrentes, Utiel i Zarra.

La concessió comptarà amb una dotació mínima de 4 autobusos nous que faran més de 663.000 quilòmetres anuals i 8.543 expedicions a l’any, és a dir, unes 23 diàries.

Estos nous vehicles s’ajusten als estàndards de cura i respecte al medi ambient i d’eficiència energètica, estan dissenyats per a ser accessibles a persones amb mobilitat reduïda i compten amb sistemes de geolocalització per a oferir informació en temps real de l’horari d’arribada a les parades.