Iberdrola inicia els tràmits per a un nou magatzem de residus nuclears a Cofrents

Iberdrola Generación Nuclear ha iniciat la tramitació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte de construcció d'un Magatzem Temporal Individualitzat de capacitat total (ATI-100) en la Central Nuclear de Cofrents.

En l'actualitat, el combustible gastat generat a conseqüència de l'explotació de la Central Nuclear de Cofrents es troba emmagatzemat en les piscines d'emmagatzematge de combustible gastat est i oest situades en l'edifici de combustible i en un Magatzem Temporal Individualitzat posat en marxa en 2021 i per al qual es van adquirir nous contenidors.

D'acord amb la capacitat útil de les piscines i dels contenidors les piscines aconseguiran la saturació en la recàrrega prevista en 2027, per la qual cosa resulta prioritari l'augment de la capacitat d'emmagatzematge en sec de la central, evitant la saturació de les piscines i permetent la continuïtat de l'operació de la central fins a la data de cessament definitiu d'explotació prevista per a 2030.

L'ATI-100 de la Central Nuclear de Cofrents comptarà amb una llosa de formigó armat de manera irregular (llosa nord), de 1,067 metres de grossària, amb unes dimensions de 80,3 x 22,5 metres en la màxima longitud dels costats, i amb capacitat per a un emmagatzematge de fins a 52 contenidors; i amb una llosa de formigó armat de forma rectangular (llosa sud), de 1,067 metres de grossària, amb unes dimensions de 80,3 x 17,5 metres, i amb capacitat per a un emmagatzematge de fins a 33 contenidors. A més comptarà amb altres infraestructures complementàries com a vials d'accés, closos i instal·lacions auxiliars.

La central nuclear de Cofrents va començar a operar l'11 de març de 1985 i té concedida la renovació de l'autorització d'explotació fins al 30 de novembre de 2030.