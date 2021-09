La II Escola Feminista d’Ontinyent destaca la importància del sector audiovisual en la lluita contra les desigualtats

“Recordem el 70% del que veiem, el 20% del que llegim i el 10% del que escoltem”. Amb aquestes paraules l’artista visual Yolanda Domínguez va resumir la importància de la imatge i del sector audiovisual en la construcció d’una societat igualitària, durant la inauguració de la II Escola Feminista d’Ontinyent, organitzada per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de la ciutat.

La ponència inaugural d’aquest cicle, que tindrà lloc durant les pròximes setmanes i fins a octubre, i que va reunir més de 150 persones en el Teatre Echegaray, va comptar amb la introducció de la la regidora d’Igualtat i primera tinent d’Alcalde, Natalia Enguix, qui va destacar la necessitat “de continuar impulsant accions com aquest cicle per a construir una ciutat en la qual dones i homes tinguen les mateixes oportunitats i treballar perquè desapareguen les discriminacions que les dones patim”.

Yolanda Domínguez va analitzar la importància i el paper que exerceixen les imatges que veiem en els mitjans de comunicació, en la publicitat i en produccions audiovisuals per a la perpetuació de les desigualtats socials entre homes i dones. Una ponència que va fer un repàs per la història de les imatges i va posar en valor “com és possible educar la mirada per a ensenyar a veure i generar imatges”, especialment en el context actual on la comunicació visual propiciada per les xarxes socials com Facebook, Snapchat o Instagram que cada vegada té un major protagonisme.

Així mateix, durant la ponència l’artista visual va insistir en la responsabilitat que té també l’audiència que consumeix eixes imatges perquè “posar una cadena determinada de televisió suposa donar suport a eixos continguts. És important ser conscient d’aquests fets” per a revertir les desigualtats. Igualment, es van exposar exemples de campanyes i accions impulsades per la mateixa Yolanda que tenien com a objectiu posar el focus en allò que tradicionalment no es veu per a començar a generar-ho i així tindre una cultura visual veritablement lliure.

En aquest sentit, la regidora Natàlia Enguix posava en valor la importància d’aquesta ponència perquè totes i tots siguem conscients dels estereotips que habitualment consumim i dels quals no som conscients en moltes ocasions: “La millor manera per a trencar amb ells és ser conscients i revertir el nostre consum”, explicava. És una ponència que encaixa en l’objectiu que s’ha marcat l’Escola Feminista de, en paraules d’Enguix, de “crear consciència social. Necessitem una societat formada, informada i sensibilitzada en igualtat d’oportunitats entre dones i homes i en feminisme”.

Aquesta és la primera de les ponències previstes dins de la II Escola Feminista, que reprendrà la programació el pròxim 22 de setembre a les 19:00h en el Teatre Echegaray amb l’activista i escriptora Amelia Tiganus. Per a poder participar, és necessari enviar un correu a igualtat@ontinyent.es per a garantir el control d’aforament establit per les autoritats sanitàries. L’Escola Feminista té com a objectiu fonamental crear consciència social. “Necessitem una societat formada, informada i sensibilitzada en igualtat d’oportunitats entre dones i homes i en feminisme”, manifestava Natàlia Enguix.