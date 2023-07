La justícia dona el regidor en disputa en Moixent al PSPV i ja es permetrà la investidura de l'alcalde

La Secció Primera de la Sala del Contenciós-Electoral del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estima el recurs interposat pel PSPV i li assigna set regidors a Moixent en lloc de sis, després de les eleccions municipals celebrades el passat 28 de maig.

D'aquesta manera, la Sala anul·la l'acord de la Junta Electoral de Zona de Xàtiva de data 15 de juny sobre proclamació d'electes en el municipi que atorgava el regidor en disputa al PP que n'obtenia així cinc, que passa a tindre quatre edils, i proclama electa a la setena candidata de la llista socialista.

Els magistrats han acarat la documentació que acompanya al recurs i han comprovat que es van produir dos errors materials a l'hora de registrar-se els resultats en intercanviar-se entre tots dos partits els vots obtinguts en sengles meses electorals.

Segons la sentència, que és ferma i contra la qual no cap recurs ni ordinari ni extraordinari, excepte d'aclariment, el PSPV va obtindre realment a Moixent un total de 1.765 vots com a partit més votat, en lloc dels 1.596 que se li van assignar erròniament; mentre que el PP ha obtingut 952 vots, i no 1.121.

Amb aquesta sentència es dona llum verda a la composició del nou ajuntament per a l'actual mandat que permetrà tornar a investir com a alcalde al socialista Guillermo Jorques.