La justícia falla que el barri de Casas Baratas pertany a Oriola i no al municipi de Rafal que el reclamava

El barri de les Casas Baratas pertany al terme municipal d'Oriola. Així ho ha ratificat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana després de desestimar el recurs contenciós administratiu promogut per l'Ajuntament de Rafal contra la resolució, de 8 de febrer de 2022, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, pel qual s'aprova la millora en la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis d'Oriola i Rafal, situats a la província d'Alacant.

En aquest sentit, el regidor de Desenvolupament Rural a l'Ajuntament d'Oriola, Víctor Valverde, ha assenyalat que “sempre ha sigut clar que les Casas Baratas pertanyen al terme municipal d'Oriola, no sols històricament ja que en 1897 es determinava el límit, sinó que així s'ha reconegut per totes les instàncies a les quals ha recorregut l'Ajuntament de Rafal”.

Els fonaments de l'Ajuntament de Rafal assenyalaven que l'acte administratiu era nul de ple dret en haver prescindit del procediment legalment establit i no ha resolt l'òrgan competent i que la partió proposada per l'Ajuntament de Rafal s'ha desestimat sense cap motivació dins del procediment de millora geomètrica.

Enfront d'això en la contestació de la demanda de l'Institut Cartogràfic Valencià s'afirma que el demandant confon el procediment d'alteració de termes municipals amb la simple millora geomètrica de la línia de terme. I quant a la falta de motivació al·legada, es remet als informes obrants en l'expedient administratiu, així com la motivació de la pròpia resolució recorreguda.

Per part seua, l'Ajuntament d'Oriola al·lega que en el procediment instruït per l'ICV es tracta, exclusivament, a donar una solució a una controvèrsia mera i purament tècnica i que per a això es va desenvolupar el procediment de millora geomètrica de les línies límit i, en conseqüència, la resolució recorreguda no ha incorregut en cap vici de nul·litat. Contra la sentència cap recurs de cassació davant la Sala 3a del Tribunal Suprem.