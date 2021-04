L’aeroport de Castelló busca estendre el seu àmbit d’influència a l’àrea de Sagunt

L’aeroport de Castelló prossegueix la seua ronda de contactes amb institucions i agents econòmics del territori a fi de buscar punts de trobada que permeten avançar en el desenvolupament i diversificació de la infraestructura.

Amb aquest propòsit, la directora general de Aerocas, Blanca Marín, ha rebut a una representació de l’Ajuntament de Sagunt, conformada per l’alcalde, Darío Moreno, i el regidor Javier Raro, acompanyats per la presidenta de l’Associació d’Empresaris del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed.

La directora general de Aerocas ha manifestat l’objectiu de l’aeroport de Castelló d’estendre el seu àmbit territorial d’influència. En aquest sentit, ha assenyalat que la comarca del Camp de Morvedre “constitueix una àrea d’oportunitat per a l’aeroport, donada la seua proximitat geogràfica i la seua importància econòmica i demogràfica”.

Blanca Marín ha traslladat la voluntat “de fomentar l’ús de l’aeroport per part de la ciutadania de la zona de Sagunt”. Sobre aquest tema, ha assenyalat que la instal·lació ofereix un catàleg “molt atractiu” de rutes internacionals i nacionals, a més d’avantatges competitius per als usuaris, com són l’aparcament gratuït, la comoditat i la rapidesa de les operacions. A això cal afegir la bona comunicació viària, que situa a l’aeroport a menys d’una hora de Sagunt.

La directora general de Aerocas ha exposat els avanços en matèria de diversificació i ha detallat la gamma de serveis que ofereix la infraestructura. A més, ha informat sobre el projecte de creació d’un pol empresarial vinculat als sectors logístic i aeronàutic en la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC).

Sinergies amb Parc Sagunt

Blanca Marín ha coincidit amb els representants de l’Ajuntament i de Asecam en les oportunitats existents de col·laboració entre l’aeroport de Castelló i el teixit econòmic de l’àrea de Sagunt. A més, ha manifestat que l’aeroport i Parc Sagunt “poden potenciar-se mútuament com a espais productius complementaris”.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha assenyalat que l’aeroport de Castelló “té línies turístiques que esperem que, conforme es vaja recuperant l’economia i la normalitat, atraguen riquesa a tota la província i a la nostra comarca”.

“A més, en els últims anys ha donat un gir cap a un costat més industrial, oferint diferents oportunitats per a la nostra ciutat. És importantíssim que aprenguem quines són totes aqueixos avantatges per a poder aprofitar-les al màxim. Al cap i a la fi, l’aeroport de Castelló està a una distància relativament curta i és un valor afegit més per a la nostra economia”, ha afegit.

Trobada amb empreses

La presidenta de Asecam, Cristina Plumed ha declarat que “ha sigut molt interessant veure de primera mà les línies de treball que s’estan executant en l’aeroport de Castelló, així com els ambiciosos plans de futur, en els quals esperem trobar sinergies”.

“Per a explorar aquestes sinergies amb les nostres empreses, convidarem a la directora general de Aerocas, Blanca Marín, a una reunió amb les nostres empreses associades en la qual es puga parlar de la cartera de serveis actuals de l’aeroport i com podem construir junts i espentar perquè l’aeroport de Castelló siga un referent en especialització i innovació”, ha afirmat.