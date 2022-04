L'Ajuntament de l'Alfàs del Pi inicia la retirada de tanques publicitàries il·legals

L'Ajuntament de l'Alfàs del Pi ha iniciat una campanya per a eliminar de l'escena urbana les tanques publicitàries il·legals que enlletgeixen el paisatge urbà. El regidor d'Urbanisme, Toni Such, ha informat que s'ha incoat un primer bloc d'expedients administratius en el qual s'inclouen huit d'aquestes tanques il·legals, amb la finalitat de procedir a la seua immediata retirada.

“Parlem de tanques publicitàries il·legals de gran format que han proliferat en els últims anys en zones com a l’Albir i que tenen un gran impacte visual en el paisatge urbà”, ha declarat Such.

Per això, des de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi es requerirà a les empreses responsables que han col·locat aquests elements irregulars al fet que procedisquen a la seua immediata retirada.

“Si fan cas omís a aquest requeriment, serà l'administració la que intervinga i, en paral·lel, se'ls obrirà un procés sancionador, que afectarà tant l'infractor com al propietari del terreny”, ha explicat el regidor d'Urbanisme. En aquest cas, l'Ajuntament procedirà a retirar la instal·lació a costa de l'infractor, que haurà d'abonar les despeses ocasionades.

L'ordenança municipal que regula la col·locació de cartells i tanques publicitàries a l'Alfàs del Pi, de juliol de 2016, estableix multes de 300 a 3.000 euros, segons la infracció siga lleu, greu o molt greu.

“Qualsevol empresa que desitge instal·lar una tanca publicitària en el municipi ha de sol·licitar la pertinent llicència a l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi”, ha recordat Toni Such. A més, els suports estan subjectes a unes mesures màximes, en emplaçaments permesos, amb la finalitat de generar el menor impacte visual i ambiental.

Des del departament d'Urbanisme s'està treballant per a documentar totes les tanques il·legals que hi ha en el municipi, amb la finalitat d'iniciar els pertinents expedients administratius i procedir a la seua immediata retirada. Es tracta, en definitiva, de “cuidar i millorar la imatge de l'Alfàs del Pi, acabant amb aquests elements publicitaris irregulars de diferents formats i suports que deterioren el paisatge urbà i que no compleixen amb l'ordenança municipal”, ha postil·lat Toni Such.