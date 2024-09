L'Ajuntament de Manises interposa una sanció de 200.000 euros per abocaments il·legals continuats

L'Ajuntament de Manises, a través de la Regidoria de Medi Ambient i la Policia Local i gràcies a la col·laboració ciutadana, ha obert un expedient amb una proposta de sanció de 200.000 euros a diversos responsables per una presumpta infracció greu per abocaments de residus bruts i voluminosos de manera intencionada i continuada en el polígon 22 (camí dels Simetes) del terme municipal.

L'alcalde de Manises i responsable de Seguretat Ciutadana, Javier Mansilla, i el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, han coincidit a afirmar que “per a aquest equip de govern és essencial perseguir els delictes mediambientals perquè aquests repercuteixen directa i indirectament en la qualitat de vida de tota la ciutadania manisera, per això, demanem la col·laboració de tots els veïns i veïnes, perquè prenguen consciència de la importància que té cuidar el medi ambient”.

La sanció interposada en aquest procediment es deu a uns fets tipificats com una infracció greu per l'abandó, l'abocament i l'eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residus de manera dispersa, en aquest cas, enderrocs considerats com a bruts i voluminosos barrejats amb fustes, restes d'obra, escaiola, plàstics, bidons, electrodomèstics, rodes, cartó, rajoles, restes de ceràmica, entre altres.

A més dels 200.000 euros de sanció per la intencionalitat i la reiteració dels abocaments, els infractors també quedaran obligats a la reposició de la situació alterada pels mateixos al seu estat originari, així com a la indemnització dels danys i perjudicis causats, la qual cosa suposa un cost de 39.629,92 euros més. Per tant, la quantia sol·licitada ascendeix fins als 239.629,92 euros.

En aquest sentit, la nova Unitat d'Emergències i Medi Ambient de la Policia Local de Manises ha intensificat la vigilància per a la prevenció d'abocaments en terra i aigua, en les zones verdes pròximes al parc natural del Túria, en l'horta del terme municipal, en els polígons i en altres ubicacions que puguen convertir-se en zones d'abocadors no autoritzats.