L'Ajuntament de Sagunt rehabilita i adapta l'històric saló de plens municipal

L'Ajuntament de Sagunt fa un pas ferm cap a la modernització i l'accessibilitat dels seus espais públics. Per això ha iniciat les obres en el Saló de Plens de la Casa Consistorial amb l'objectiu de transformar este espai en un lloc sense barreres arquitectòniques i inclusiu. Amb una inversió total de 119.744,71 euros, esta operació impulsada pel departament de Contractació, compta amb una ajuda del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

La Casa Consistorial de Sagunt, un edifici amb una història que es remunta als segles XVIII i XIX, alberga esta transformació. L'operació se centra en la rehabilitació integral del Saló de Plens per a convertir-lo en un espai de 133,10 metres quadrats amb un aforament per a 90 persones. La modernització d'este saló, que alberga diversos actes institucionals, a més de les sessions plenàries de la Corporació Municipal, garantirà una accessibilitat millorada i una redistribució de seients que promourà una experiència més inclusiva i versàtil, a més de complir amb les seues funcions institucionals.

Les accions clau d'esta operació inclouen l'eliminació de barreres arquitectòniques, instal·lant un punt d'accés adaptat per a garantir l'accessibilitat de la ciutadania; la supressió de les barreres visuals existents mitjançant la redistribució de les butaques dels regidors i regidores, creant així un espai obert al públic, permetent una disposició radial de seients que facilitarà la interacció entre la zona d'autoritats i la del públic.

També les butaques desgastades seran reemplaçades per noves, adaptades a la nova distribució, més àmplia a causa de l'eliminació d'escalons. Estes butaques compliran amb estàndards de comoditat i accessibilitat. El solat i el sòcol es renovaran completament, igual que les portes d'accés. Finalment, s'instal·laran nous equips i sistemes d'il·luminació, audiovisuals i informàtics per a garantir que l'espai estiga equipat per a funcions més enllà del seu ús institucional, com a actes i esdeveniments culturals.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha recalcat que esta era una intervenció llargament esperada per a “redignificar” el Saló de Plens: “Un espai que s'havia anat deteriorant amb el pas dels anys i que continua sent una sala on fem recepcions al més alt nivell de personalitats de tota mena d'àmbits: cultural, social, polític... a més, òbviament, de ser el lloc on es reunixen els representants electes per part de la ciutadania”. Així mateix, l'alcalde també ha destacat la qüestió de l'accessibilitat: “Quan parlem d'accessibilitat tenim en compte que parlem de la llibertat de tota persona, independentment de la seua condició, de poder gaudir dels actes que hi tinguen lloc. Això és molt important quan parlem de la seu de la sobirania quant a l'àmbit local, així que parlem de drets bàsics i, per tant, era una actuació que no podia esperar més”.

La regidora delegada de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), Natalia Antonio, ha recordat: “Esta iniciativa, igual que unes altres que estem desenvolupant, estan incloses en l'EDUSI JOIN SAGUNT, i, per tant, compta amb el finançament al 50 % del Fons FEDER de la Unió Europea. És un pas important per a acostar la vida política municipal a la població, facilitant la participació i la interacció amb la ciutadania”.

El compromís de l'Ajuntament de Sagunt amb la millora constant i l'adaptació als nous temps es reflectix en esta operació que compta amb una inversió de 119.744 euros, i una ajuda de 59.872 euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).