L'Ajuntament de la Vila Joiosa implantarà la jornada laboral de 35 hores setmanals per als empleats públics

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha aprovat en taula de negociació iniciar la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per als empleats públics. L'aplicació es farà efectiva des de l'1 d'abril del pròxim any 2023.

La mesura compta amb el vistiplau del departament d'Intervenció en donar complir l'Ajuntament amb l'objectiu de la Regla de la Despesa en la fase d'aprovació de la Liquidació del Pressupost General.

El regidor de Recursos Humans i Personal, Kiko Carreres, amb els suport dels sindicats, atén aquesta mesura com “una mesura justa, ja que repercuteix en una major qualitat dels serveis prestats i millorarà la conciliació amb la vida personal i familiar dels empleats públics”. “La implantació de la jornada laboral de 35 hores busca preservar en tot moment la qualitat dels serveis i estarà subjecta a un seguiment del sistema de productivitat; a més es quantificarà una línia pressupostària per a aquesta”, afig Carreres.

Aquest fet deixarà sense efecte tots els acords de jornada per a complementar la jornada a 37,5 hores, entre ells els acords aprovats en sessió plenària el 17 de gener de 2012, acords sobre sistemes, horaris i condicions de treball del personal de Policia Local, acord per a la prestació de guàrdies pel personal de Serveis Tècnics i Platges, així com els acords de la resta de col·lectius de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, reprenent a partir d'aqueix moment els acords de prolongació de jornada de la Policia Local, Guàrdies de Serveis tècnics, Guàrdies de Registre... Acords voluntaris i retribuïts per col·lectius.