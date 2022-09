L'alcalde d'Altea aborda amb la Generalitat la contaminació de les fosses sèptiques d'habitatges en sòls no urbanitzables

La contaminació del sòl que produeixen les fosses sèptiques de les cases construïdes en sòl no urbanitzable ha sigut un dels temes més destacats que ha abordat l'alcalde d'Altea, Jaume Llinares, amb la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge Imma Orozco.

En la seua visita Orozco ha explicat als assistents a la reunió les funcions de la Agència Valenciana de Protecció del Territori que es va posar en marxa enguany i que principalment assumeix les competències en matèria de disciplina urbanística d'aquells llocs que les vulguen delegar.

L'alcalde ha posat de manifest la importància d'aquesta agència: “era molt necessària la creació de l'agència i la redacció de la llei de minimització d'impacte ambiental, són fonamentals per a canviar el que ens està passant des de fa ja dècades, que és la proliferació fora d'ordenació, en el sòl no urbanitzable, d'habitatges. Una cosa molt comuna en tot el territori valencià”.

Les competències de la Agència Valenciana de Protecció del Territori són estrictament en sòl no urbanitzable i per a aquelles construccions realitzades després de 2014. “Volem fer un punt d'inflexió en la concepció que la ciutadania té del territori i en la gestió que s'ha fet per part de les administracions locals. Volem ajudar als municipis, portant aquesta gestió, i conscienciar a la ciutadania de la necessitat de respectar la normativa urbanística, que està fonamentada en criteris tècnics i mitjà ambientals”, ha concretat la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge.

“Hi ha dues qüestions que em preocupen molt, un és la legalitat urbanística i l'altra és la contaminació que generen els habitatges il·legals. La quantitat de cases de camp que són ara habitatges habituals han generat milers de fosses sèptiques sense control, que contamina el nostre sòl. Això és una cosa que preocupa molt a l'Ajuntament i per això estudiarem les funcions d'aquesta Agència que ens permeten delegar part de les qüestions urbanístiques. Evitar aquesta contaminació és una de les nostres prioritats i comptar amb la nova llei i l'Agència que controle les infraccions és una opció que estem valorant”, ha finalitzat l'alcalde, Jaume Llinares.