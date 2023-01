L'ampliació del Centre de Salut Integrat d'Alaquàs permetrà crear 13 consultes més i nous espais per a les especialitats

El Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha presentat el projecte de reforma i ampliació del Centre de Salut Integrat (CSI) d'Alaquàs, un projecte que “suposarà una millora substancial, tant per a pacients com per a professionals”, segons el conseller.

En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que “aquest projecte és una necessitat des de fa anys pel gran creixement demogràfic que ha experimentat Alaquàs, en incrementar la seua població aproximadament un 25%, per la qual cosa resulta imprescindible realitzar aquesta ampliació per a poder respondre a les necessitats assistencials actuals i oferir la millor atenció sanitària a la població”.

La licitació de les obres està prevista per al mes de març i l'inici de les obres per a abans de l'estiu, amb un termini d'execució de 18 mesos i amb una inversió de 4.510.930,55 euros.

Actualment, el CSI d'Alaquàs té una superfície de 2.487 metres quadrats, que es reformaran per a modernitzar i millorar les instal·lacions, als quals se sumaran altres 1.092 metres quadrats de nova construcció. D'aquesta manera, el centre comptarà amb un total de 3.579 metres quadrats.

La intervenció arquitectònica s'executarà en tres fases per a mantindre la prestació dels serveis assistencials.

En una primera fase, es construirà el nou edifici i en la segona fase es dotarà d'equipament, això permetrà que es traslladen els serveis sanitaris a aquest nou edifici i es puga abordar la tercera fase, que serà la reforma de l'edifici actual.

L'ampliació de la infraestructura suposarà la creació dels següents espais: 1 consulta de metge d'Urgències en el Punt d'Atenció Continuada (PAC); 7 consultes més de Medicina de Família (passen de 10 a 17) i 2 consultes més d'Infermeria (passen de 5 a 7).

També es crearan els espais per a les consultes d'especialitats: Traumatologia, Rehabilitació, Digestiu, Dermatologia, Oftalmologia, Oncologia i Ginecologia i Estomatologia-Odontopediatria.

Així mateix, es crearan els espais per a la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva: una consulta de sexologia, una consulta de ginecologia, una consulta d'infermeria i un despatx de suport administratiu.

Actualment, es presten els serveis d'especialitats i de salut sexual i reproductiva, compartint horaris amb les consultes de medicina i infermeria de família.

Increment de la població

En 1994 es va posar en marxa el centre de salut i en 2009 es va convertir en un centre sanitari integrat. En aquest moment, al costat de la tradicional atenció de la medicina de família, es van incorporar les especialitats mèdiques i quirúrgiques que més sovint demandava la ciutadania.

A més, a la cartera de serveis se li va afegir l'equipament radiològic, amb el qual ja podien realitzar-se radiografies òssies, d'abdomen i de tòrax, així com una Unitat de Salut Sexual i Reproductiva, la qual cosa feia necessària la seua ampliació.

Actualment el centre d'Alaquàs atén actualment una població de més de 31.275 persones, de les quals 4.240 són menors de 15 anys i 27.035 majors de 15 anys.