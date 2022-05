L'equip de pediatria de l'Hospital de la Marina Baixa es redueix a quasi un terç “per falta de previsió”

La Societat Valenciana de Pediatria ha explicat la situació del servei a l'Hospital Marina Baixa -de gestió privada a través de l'empresa Marina Salut-, i ha arribat a afirmar que es tracta d'un servei “desmantellat” on s'han suspés les Consultes Externes, deixant d'atendre més de 200 xiquets a la setmana, de les diferents subespecialitats pediàtriques.

Concretament en l'equip d'11 pediatres queden en actiu quatre, quasi la tercera part, situació que “no ha sigut provocada per les baixes dels pediatres”, sinó que és “el resultat de la falta de previsió i desatenció d'aquest servei en els últims dos anys. Un problema que portàvem anticipant insistentment, sense obtindre resposta de la direcció del centre”.

Recorden que durant el primer confinament de la pandèmia de Covid-19 “assumim les urgències pediàtriques íntegrament, dependents fins llavors del Servei d'Urgències”. I que quan es va tornar a l'activitat habitual de l'hospital “se'ns va demanar que continuàrem col·laborant parcialment amb el Servei d'Urgències cobrint la meitat dels torns de nit”. Expliquen que això va suposar una mitjana de 6-9 nits a l'hospital (sumant guàrdies de pediatria i nits d'urgències pediàtriques), amb pics de fins a 12 dies al mes en període vacacional.

Com a resultat subratllen que “hi ha companys que han deixat el Servei, baixes de maternitat des de fa mesos sense cobrir, un contracte Covid no convertit en vacant, la dimissió del Cap de Servei exhaust de no obtindre respostes a les seues demandes i altres baixes més recents per estrés laboral”. Això lamenten que “ha suposat un augment de la càrrega de treball constant, havent d'assumir els pediatres que quedàvem les guàrdies, torns i consultes de subespecialitat. Hem acumulant dies de descans per excés de guàrdies, diumenges i festius que no hem pogut gaudir, propiciant una deterioració progressiva en l'activitat diària, la qualitat assistencial i la salut dels professionals”.

Actualment assenyalen que el servei “sobreviu amb tan sols 4 pediatres, obligats a fer una mitjana de 7-8 guàrdies al mes, entre ells pediatres que ja es trobaven exempts de guàrdies per l'edat”. Per tot això adverteixen que “és urgent trobar una solució real i definitiva per a evitar el tancament del Servei. I com a conseqüència, el desplaçament de parts, cesàries i de l'activitat quirúrgica infantil a altres hospitals de la província”.