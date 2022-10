L'èxit dels pioners del transport públic gratuït: Ontinyent multiplica per cinc els usuaris del bus urbà en tres anys

Ontinyent, una de les localitats pioneres en fer gratuït el seu transport urbà públic, espera assolir els 150.000 usuaris quan acabe l'any 2022. Aquesta xifra suposa multiplicar per cinc els usuaris anuals que tenia de mitjana els anys anteriors de l'entrada en vigor de la seua gratuïtat l'1 de gener de 2020 i que rondava els 30.000.

Entre els beneficis l'ajuntament apunta a la vertebració urbana i la millora de la comunicació entre els barris; la reducció en 10 tones de les emissions de CO2 a l’atmosfera i la descongestió del trànsit; o el suport a les persones amb recursos limitats o sense alternatives de desplaçament, majoritàriament dones.

Pel que fa al perfil dels usuaris els últims informes apunten que les dones dupliquen els homes. En tots dos casos el perfil majoritari és el d’una persona que no disposa de cotxe per realitzar el trajecte, de més de 51 anys, i que utilitza el transport públic per anar a comprar, seguit d’anar a rebre atenció vinculada amb la salut com ara al metge, dentista o fisioterapeuta. L’última enquesta realitzada ara fa un any entre les persones usuàries per l’empresa Investrategia, mostrava un “9 sobre 10” de satisfacció amb el servei.

Per assolir la xifra dels 150.000 usuaris l'Ajuntament d'Ontinyent ha anunciat que amplia els horaris aquest mes d’octubre, després de superar una mitjana de 12.700 usos mensuals en el que es porta d'any (114.650 de gener a setembre). Així, des d’aquest mes d’octubre, el bus urbà estarà en marxa pels matins de 7 :30 a 14 :30 hores i de 15 :30 a 20 :00 hores, passant a les 20 :05 pel poliesportiu per baixar a les persones usuàries que estiguen a la parada.

La regidora de Transport, Inma Ibáñez, destacava que “la ciutadania ha respost molt positivament a la municipalització i gratuïtat del servei, cada volta són més persones les usuàries i en concordança amb això anem a ampliar horaris, que podem seguir ampliant segons les necessitats”. A més a més, s’han fet alguns canvis al recorregut, canviant la parada d’Avinguda Daniel Gil 53 per altra a Avinguda d’Albaida 35, per tal de millorar la connexió amb la parada del bus interurbà. Ibáñez recordava que ja en 2020 es va arribar a 95.000 usuaris tot i ser l’any de major impacte de la pandèmia. En 2021 van ser 122.800, “i amb la mitjana actual de persones usuàries tot apunta que superarem els 150.000, que es una xifra molt significativa”, assenyalava.

La regidora de transport recordava que alguns aspectes claus en els bons resultats són també millores en el servei com la incorporació dels dos nous autobusos més maniobrables i amb espais interiors més amples; el redisseny i ampliació dels trajectes o la millora de les marquesines, entre d’altres.