L’Institut Geogràfic Nacional pensa en Tavernes de la Valldigna per instal·lar un dispositiu d'estudi de terratrèmols

L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha proposat a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna instal·lar un accelerògraf a la localitat per a obtindre informació de terratrèmols en llocs pròxims.

Ángel Requena, director regional de l’IGN, ha visitat el municipi i s’ha interessat en la ubicació d’este aparell, denominat accelerògraf, desenvolupat per l’Institut Geogràfic Nacional i que s’utilitza per a tindre informació sobre terratrèmols a través de l’acceleració del sòl.

El representant de l’IGN va explicar en una reunió amb el primer tinent alcalde, Josep Llàcer; la regidora de Medi Ambient, Amparo Bo, i tècnics municipals que l’objectiu és disposar de dades en una zona on no tenen aparells i obtindre una informació ràpida per als serveis d’emergència amb un instrument de menor cost.

Este accelerògraf genera mapes de sacseig que denominen shake maps, amb una tecnologia de sistemes de microelectrònica gràcies a una targeta dissenyada a l’Observatori Astronòmic de Yebes (Guadalajara) i que envia la informació al Centre de Recepció de Dades de Madrid. Allí s’encarreguen de rebre les dades, fer un càlcul automàtic de l’acceleració i la intensitat dels moviments sísmics i elaborar una representació en temps real del mapa de sacseig.

En l’actualitat, l’Institut Geogràfic Nacional té instal·lats al voltant de 100 aparells i estan buscant noves ubicacions en zones de major risc de perillositat sísmica. A hores d’ara n’hi ha quatre a València, tres a la presa de Tous i a les localitats de Xàtiva, Ontinyent i Crevillent.

El primer tinent d’alcalde, Josep Llàcer, ha destacat que este interès de l’Institut Geogràfic Nacional és una notícia “molt positiva per a Tavernes de la Valldigna” i ha agraït eixa predisposició de l’IGN per a ubicar un accelerògraf a la localitat. “L’Ajuntament treballarà de manera coordinada amb l’Institut Geogràfic Nacional, al qual ja hem proposat i mostrat una ubicació que podria ser del seu interès per a col·locar eixe aparell, que serà fonamental per a la prevenció de riscos”, ha apuntat Josep Llàcer, que ha afegit que, a més, este accelerògraf “servirà per a tindre una millor prevenció per a afrontar possibles actuacions d’emergència”.

Cal recordar que Tavernes de la Valldigna està en una zona de risc sísmic i un dels gran terratrèmols dels quals es tenen registres en la península ibèrica es va produir a la localitat l’any 1396.