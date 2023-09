Les Falles de Gandia, declarades Festa d'Interés Turístic Nacional

Les falles de Gandia han sigut declarades Festa d'Interés Turístics Nacional. Les falles són una festa d'origen popular i veïnal nascuda en el segle XIX i que va recollir el testimoni del moviment faller iniciat en la capital, valència.

Dedicada també a Sant Josep compta en l'actualitat amb 23 comissions falleres que porten les celebracions a tots els racons de la localitat. A més de la participació del Gremi d'Artesans d'Artistes Fallers, la celebració implica molts altres sectors com a nombrosos sectors, com els de la decoració i floristeria, perruqueria, indumentària i confecció, orfebreria, escriptors i poetes, pirotècnia o bandes de música.

Les Falles de Gandia van ser declarades Bé d'Interés Cultural en 2015 i reconegudes Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO en 2016, juntament amb les de València, Alzira, Torrent, Cullera i Xàtiva. A més, compten amb l'adhesió al segell de qualitat SICTED i al club de producte d'experiències turístiques de Gandia. També cal destacar el caràcter solidari, amb la col·laboració amb diverses entitats de caràcter benèfic i el seu compromís LGTBI+ i ecologisme a través de premis en aquestes categories.

Per a la secretària d'Estat de Turisme, Rosana Morillo, “la declaració com a festa d'interés turístic nacional de les Falles de Gandia posa en valor el valor la riquesa cultural i el compromís social d'una celebració que és exemple dels valors que distingeixen a Espanya”.

Dins de les particularitats d'aquesta festa, que se celebra del 16 al 19 de març, destaca que a més de l'elecció de les falleres majors de Gandia, cadascuna de les 23 comissions falleres tria el seu representant, coneguda com a reina.

La ciutat de Gandia compta amb un Centre d'Interpretació de la Festa que fa al seu torn de seu de la Federació de Falles de Gandia, el Museu Faller de Gandia, construït en 2008. A més, cada any des de 1974 s'edita el Llibre oficial de Les Falles de Gandia, el Foch i Flama, catalogat i reconegut per la Generalitat Valenciana en 2019 com a Llibre d'Interés Turístic. En ell es recullen totes les comissions i els esbossos de falles amb la seua explicació corresponent, d'aquesta manera s'han pogut recopilar les crítiques i la sàtira dels monuments fallers fins hui en dia.

Per a obtindre el reconeixement de Festa d'Interés Nacional cal comptar prèviament amb la distinció de Festa d'Interés en la Comunitat Valenciana. Així mateix, s'ha d'acreditar l'origen, antiguitat i nissaga tradicional de la festa, igual que la seua originalitat, valor cultural, alt grau de participació ciutadana i el seu gran abast com a atractiu turístic.

També és necessari demostrar que es tracta d'una festivitat que se celebra de manera continuada en el temps (sense interrupcions que superen els cinc anys entre una edició i una altra) i provar que la localitat compta amb establiments suficients (tant d'allotjament com d'altres serveis) per a rebre l'afluència prevista de visitants i turistes.

Al costat d'això, el procediment exigeix que la festa haja aconseguit un mínim de vint impactes rellevants (no mers esments, sinó un tractament específic de la festa) en mitjans de comunicació de difusió nacional.

La Subdirecció General de Desenvolupament i Turisme Sostenible de la secretaria d'Estat de Turisme és l'encarregada de la tramitació de les declaracions de festes d'interés nacional i internacional a través d'una proposta de resolució que signa la titular, Rosana Morillo, i publica el Butlletí Oficial d'Estat.

Amb aquesta declaració les Falles de Gandia s'afegeixen a la Setmana Santa com a Festa d'Interés Turístic Nacional a la capital de la Safor.